Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de çığ düştü; 1 kişi aranıyor

        BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü yakınında çığ düştü. Kar altında kaldığı ihtimali üzerinde durulan kişi için arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü yakınına dün gece saatlerinde çığ düştü. O saatlerde evine gittiği düşünülen E.C.'ye ulaşamayan ailesinin ihbarıyla bölgeye AFAD, İHH, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Çığın düştüğü bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de çığ düştü; 1 kişi aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL’ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü yakınında çığ düştü. Kar altında kaldığı ihtimali üzerinde durulan kişi için arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü yakınına dün gece saatlerinde çığ düştü. O saatlerde evine gittiği düşünülen E.C.’ye ulaşamayan ailesinin ihbarıyla bölgeye AFAD, İHH, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Çığın düştüğü bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de çığ altında kalan kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
        Bingöl'de çığ altında kalan kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
        Genç Kaymakamı Güzel'den şehit ailelerine ziyaret
        Genç Kaymakamı Güzel'den şehit ailelerine ziyaret
        Bingöl Valisi Usta, silahlı saldırı olaylarıyla ilgili açıklama yaptı:
        Bingöl Valisi Usta, silahlı saldırı olaylarıyla ilgili açıklama yaptı:
        Bingöl'de düzenlenen kursta Zazaca öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim ver...
        Bingöl'de düzenlenen kursta Zazaca öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim ver...
        Bingöl'de 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı