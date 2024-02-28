Bingöl'de çığ düştü; 1 kişi aranıyor

BİNGÖL’ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü yakınında çığ düştü. Kar altında kaldığı ihtimali üzerinde durulan kişi için arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü yakınına dün gece saatlerinde çığ düştü. O saatlerde evine gittiği düşünülen E.C.’ye ulaşamayan ailesinin ihbarıyla bölgeye AFAD, İHH, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Çığın düştüğü bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

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