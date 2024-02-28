Bingöl'de çığ düştü; 1 kişi aranıyor (2) ÇALIŞMALAR143 KİŞİLİK EKİPLE DEVAM EDİYORBingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü yakınında düşen çığ nedeniyle valilik açıklama yaptı. Açıklamada, Genç ilçesi Yenisu köyünde 27 Şubat'ta akşam saatlerinde Ekrem Canlı'nın (64) evden ayrıldığı ve havanın kararmasına rağmen eve dönmediği bilgisi alındığı belirtilerek, "İhbarın alınmasına müteakip saat 20.30'da Doğanevler Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan 2 Jandarma İç Güvenlik Timi Yenisu Köyü'ne çıkış yapmış ve saat 20.45'te köye ulaşılarak olay bölgesinde emniyet tedbirleri alınmış, bölgede köy korucuları ile birlikte arama çalışmalarına başlanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu 150 metrekarelik bir alanda çığ düştüğü tespit edilmiştir. Bunun üzerine arama ve emniyet tedbirleri amacıyla bölgeye AFAD, İHH ve SAR ekiplerinden oluşan 30 kişilik ekip ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan köpek timleri, yer altı görüntüleme cihazı, 32 jandarma personeli ve 73 güvenlik korucusu görevlendirilmiştir. Ayrıca saat 21.30'da bölgeye İHA yönlendirilmiştir. Bölgedeki hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına dün gece ara verilmiştir. Bu sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlanmış ve an itibarıyla bölgede arama çalışmaları AFAD, jandarma, korucularımız, JAK, İHH, İÖH ve SAR ekiplerinden oluşan 143 kişilik bir ekiple devam etmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:34 facebook

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