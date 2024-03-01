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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:52
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin 23-26 Şubat'ta uyuşturucu operasyonu düzenlediğini belirtti.

        Operasyonda, 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini ifade eden Orhan, gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Orhan, uyuşturucu tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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