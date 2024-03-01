Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin 23-26 Şubat'ta uyuşturucu operasyonu düzenlediğini belirtti.
Operasyonda, 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini ifade eden Orhan, gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Orhan, uyuşturucu tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktardı.
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