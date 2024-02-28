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        GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:21 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:21
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        GÜNCELLEME - Bingöl'de çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı.

        Yakınları, gece 112 Acil Çağrı Merkezine, Ekrem Canlı'nın (64) Yenisu köyü mevkisinde çığ altında kaldığı ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu 4 çocuk babası Ekrem Canlı'nın cesedine ulaşıldı.

        Canlı'nın cenazesi otopsi için Genç Devlet Hastanesine götürüldü.

        Çalışmaları yerinde takip eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, gece itibarıyla ekiplerin bölgeye intikal ettiğini, saat 02.00'ye kadar çalışmaların sürdüğünü, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildiğini söyledi.

        Saat 06.00 civarında tekrar arama çalışmalarına başlandığını belirten Usta, şunları kaydetti:

        "AFAD, jandarma, korucularımız, JAK timlerimiz, JÖH timlerimiz, AKUT, SAR timlerimizle beraber yaklaşık 150 kişilik bir ekip arama kurtarma çalışmalarında bulundu. Kaymakam, vali yardımcılarımız, belediye başkanlarımız da olay yerindeydi. Ekrem kardeşimizin bedenine ulaşıldığına ilişkin bilgi geldi. Çığın altından çıkarılması çalışmaları devam ediyor. Çalışan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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