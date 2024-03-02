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        Bingöl'de 57 kilo 500 gram esrar yakalandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 57 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:47
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        Bingöl'de 57 kilo 500 gram esrar yakalandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 57 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında gerçekleştirdiği faaliyet sonucunda 55 kilogram toz ve 2 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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