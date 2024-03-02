Bakan Bolat: 'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık'

Ticaret Bakanı Bakanı Ömer Bolat, Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ihracat değerine ulaşıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, "İhracatımız şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık" dedi.