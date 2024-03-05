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        Karlıova'da dron destekli yol uygulaması yapıldı

        Karlıova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, dron destekli yol uygulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:31 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:31
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        Karlıova'da dron destekli yol uygulaması yapıldı
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        Karlıova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, dron destekli yol uygulaması yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri tarafından vatandaşın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması amacıyla dron ile seyir halinde bulunan araçların havadan kontrolü sağlanarak trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Denetimde, yol kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine, emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kazaların önlenmesi amacıyla dron ile trafik denetim çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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