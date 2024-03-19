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        Haberler Magazin 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın okuma provası yapıldı

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın okuma provası yapıldı

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin okuma provasında ünlü oyuncular bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 09:26 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:26
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        BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleminden, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin okuma provası; Salih Bademci, Ertan Saban, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Okan Yalabık gibi oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

        Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor.

        1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan, aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin bu yıl sona ermeden vizyona girmesi planlanıyor.

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        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #Salih Bademci
        #Ertan Saban
        #Cumhuriyet
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