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Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı dizisi hangi ülkede ve şehirde çekiliyor? İşte çekim mekanları
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Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı dizisi hangi şehirde çekiliyor?

Bir Küçük Gün Işığı çekim mekanları izleyicilerin gündeminde. Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizi severler "Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Bir Küçük Gün Işığı dizisi çekildiği ülkeler ve şehir hakkında merak edilenler haberimizde...

Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı dizisi hangi ülkede ve şehirde çekiliyor? İşte çekim mekanları

Tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alan Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor? İşte Bir Küçük Gün Işığı çekim mekanları...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Küçük Gün Işığı dizi, Türkiye ve İtalya'da çekiliyor. Setten paylaşılan fotoğraflara bakıldığında dizinin İtalya şehirlerinden Bologna ve Venedik'te çekildiği görülüyor.

Dizinin Türkiye'de gerçekleştirilen çekimleriyse İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yapıldı.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU

Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan ve tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

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