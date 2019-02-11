Denizli yerin Bayrampaşa'ya getirince...

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Denizli’de faaliyet gösteren kablo firması Özbekistan’dan 1 TIR dolusu bakır kablo siparişi verdi. Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen TIR bir türlü Denizli’ye ulaşamadı.

POLİS ŞÜPHE ÜZERİNE YAKALADI

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Erka Balat Sokak’ta park halindeki TIR’ın kapaklarını açan 3 kişi polisin dikkatini çekti.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere TIR’da ne yaptıklarını sordu. Zanlıların, TIR’da bakır kablo var numunelere bakıyoruz sözü üzerine, polis ürünlerin irsaliyesini istedi.

Yalçın K., Ertaş Ç. Ve Yalçın A. polise bakır kabloların irsaliyesini gösteremeyince gözaltına alındı.

BAKIR KABLOLARI İSTANBUL’DA SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Gözaltına alınan zanlılar, “bakır kabloların yaklaşık 1 ay önce Özbekistan’dan Denizli’deki kablo firmasına götürmek için aldıklarını, ancak kabloları Denizli yerine İstanbul’a getirdiklerini” söyledi. Bunun üzerine TIR şoförü Ercan T.’de gözaltına alındı.

800 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ BAKIR TEL FİRMAYA TESLİM EDİLDİ

Polis, Denizli’deki kablo firmasıyla iletişime geçti. Firma yetkilileri 3 gündür TIR’dan haber alamadıklarını ve şikayetçi olduklarını söyledi. Bunun üzerine 800 bin lira değerindeki bakır kablolar Denizli’deki firma yetkililerine teslim edildi.