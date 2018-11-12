Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamı 10. yeni bölümü ile ATV'de ekranlara gelecek. 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yılmaz ölmemiş!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukurova'da yer yerinden oynuyor!

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek artıyor. Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okuyor. 'Demir Yaman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım, geleceği varsa göreceği de var' diyen Yılmaz'ın, bir sonraki hamlesi tüm Çukurova'yı karıştıracak. Yılmaz'ın arkasında, ezeli düşmanları Fekeli'nin olduğunu öğrenen Yaman ailesi, kendilerine savaş açan Fekeli ve Yılmaz'ı durdurabilecek mi? Bebeğinin acısıyla yüreği yanan Züleyha, oğlunu kaçıranın kim olduğunu öğrenince işler çığırından çıkacak ve Çukurova'da adeta yer yerinden oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 10. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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