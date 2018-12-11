Bir Zamanlar Çukurova 14. yeni bölümü ile Perşembe akşamı ATV'de ekranlara gelecek. Bir Zamanlar Çukurova 13. son bölümünde; Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 14. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Büyük buluşma!

Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi? Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor! Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor.

Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu…

Bir Zamanlar Çukurova 14. yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'da ATV'de ekranlara gelecek.

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