Bir Zamanlar Çukurova 25. son bölüm seyircisi tarafından izlendi. Ekranların büyük bir heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, büyük bir kaza meydana geliyor. Kazada Züleyha ve Müjgan ölümün ucundan kıl payı dönüyor. Çukurova Futbol Kulubü'nün başkanı olan Demir, futbolculara maddi destek vererek onları motive ederek futbol maçının kazanmasına sebebp oluyor. Çukurova halkı mutluluktan uçuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünün yayınlanmasının ardından 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Çukurova'da büyük kaza! Demir Yaman, Yılmaz için kurduğu kapana kendi kısıldı. Yılmaz'ı hayatından ebediyen silmek için elinden geleni ardına koymayan Demir Yaman, iki masum kadının ölümüne mi sebep oldu? Yılmaz'ın arabasını bozmak için yüklü bir miktar para alan Fehmi, bu vicdan azabının üstesinden gelebilecek mi? Tüm Çukurova'yı sarsan bu acı haber hangi felaketleri de arkasından getirecek? Züleyha ve Müjgan'ı kendi arabasında o halde gören Yılmaz'ın gözyaşları kimin için? Züleyha ve Müjgan, fena halde kaza yapan arabada ölümle burun burunayken Çukurova ahalisinin merak ettiği başka bir soru var; ikisinin Yılmaz'ın arabasında ne işi var? Hünkar ve Fekeli neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için tekrar aynı masaya oturuyor. Fakat bilmedikleri bir şey var, yalnız değiller. Hünkar ve Fekeli'yi takip edip onları yaylım ateşine tutanlar kim?