Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova'da Demir, Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu ve aslında kısır olduğunu asla çocuk sahibi olmayacağını Hünkar'a söyledi. Bu sırada Züleyha'nın mektubu Demir'in eline okunamayacak bir halde ulaştı. Seher'in hamileliği ortalığı karıştırdı. Seher önce bebeğin Demir'den olduğunu söyledi. Seher, başına silah dayanınca gerçekleri itiraf etti. Seher bebeğin Gaffur'dan olduğunu söyledi. Seher Gaffur yüzleşmesine Saniye'de tanık olunca ortalık karıştı. Saniye krizi konaktan gönderilerek çözüldü. Bu sırada Züleyha'nın yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. Baba olmayacağını bilen Demir buna nasıl tepki verecek? Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölüm özeti ve 35. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ancak henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde yer alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 34. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Züleyha, ikinci kez anne olacaksın..."

Çukurova'da herkesin hayatını alt üst eden gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Demir'in Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini öğrenmesi Hünkar için büyük bir şok olur. Ancak anne-oğul bu konuda birbirlerini anlayarak, geleceğe dair plan yapmaya başlayacaktır. Bu gerçek ikisinin arasında kalmaya devam edecektir.

Demir, şimdi Seher'den nasıl kurtulacağını bulmak zorundadır. Annesi ile birlikte Seher ile yüzleşirler. Seher, Hünkar ve Demir karşısında daha fazla direnemez ve bebeğin Gaffur'dan olduğunu söyler. Hünkar, önce Seher ve Gaffur ile buluşur. Ancak Saniye her şeyi öğrenir! Seher'e saldırır.

Gaffur hala inkar etse bile, kimseyi inandıramaz. Üstelik Saniye'yi sonsuza kadar kaybetmiş gibidir. Saniye, çocuk sahibi olamayışına şimdi daha çok üzülmektedir. Tüm bu karmaşa içinde Seher ile konuşup ona akıl verme görevi de Züleyha'ya düşecektir. Müjgan ve Yılmaz, Fekeli'nin evinde yaşamaya karar verince, evde yeni gelin hazırlığı başlar. Badana boya sırasında da yatağın altında Züleyha'nın mektubu bulunur.

Tüm bu karmaşa arasında Züleyha fenalaşır ve hastaneye kaldırılır! Gelecek haber herkesi şok edecektir!