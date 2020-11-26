Bir Zamanlar Çukurova, 74. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Gözlerin yeni bölüm fragmanına çevrildiği dizide Hünkar'ın ölümü büyük olay yarattı!



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 74. BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan’ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha’yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.

Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova’nın bir diğer “kurnaz” kadını Şermin’i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir’e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice’yi alt etmeyi hem de yeniden “Yaman” olarak kabul görmeyi istiyordur.

Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir. Gaffur hem Behice’nin tehditlerinden hem de Saniye’nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur’un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım’ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.

Müjgan’ın hamilelik haberi Züleyha’yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır. Fekeli’nin gönlü hala Hünkar’a yanıyor

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı “Bir Zamanlar Çukurova” atv’de...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 75. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...