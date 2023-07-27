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        Haberler Magazin Biran Damla Yılmaz'ın isyanı - Magazin haberleri

        Biran Damla Yılmaz'ın isyanı

        Kimliği belirsiz kişiler, Biran Damla Yılmaz'ın telefon numarasına ulaşmak için sosyal medya üzerinden sahtekârlık yaptı. Yılmaz'ın babaannesinin sosyal medya hesabını ele geçirip ölen dedesi adına hesap açtılar. O hesaplarla da akrabalarına Biran Damla Yılmaz'ın telefonunu sordular

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:15
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        Kimliği belirsiz kişiler, Biran Damla Yılmaz’ın babaannesinin sosyal medya hesabını hackledi. Ölen dedesi adına da sosyal medyada hesap açan kişiler, bu yolla Yılmaz’ın kişisel telefon numarasını öğrenmek istedi.

        Söz konusu kişiler, babaannesi ve dedesiymiş gibi akrabalarına mesaj atarak Biran Damla Yılmaz'ın telefon numarasına ulaşmaya çalıştı.

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        İSYAN ETTİ

        Biran Damla Yılmaz, konuyla alakalı açıklama yaptı.

        Yaşananların ardından isyan eden Biran Damla Yılmaz, "Böyle etrafımdaki insanlara numaramın sorulmasına bu zamana kadar hep sustum, sorgulamadım ama yani babaannemin hesabını hackleyip, numaramı oradan bulmaya çalışmak? Hani onu da geçtim, rahmetli dedemin adına hesap açıp, akrabalarıma yazmak nedir?" dedi.

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        "BIRAKIN, BİZİM DE ÖZELİMİZ OLSUN"

        Biran Damla Yılmaz, ardından şunları söyledi: Bu zamana kadar iyi veya kötü kimsenin yazdığına, çizdiğine en ufak bir şey demedim ama yapmayın, rica ediyorum. İnsanların acılarıyla oynayacak kadar ileri gitmeyin. Bırakın bizim de özelimiz olsun. Sadece biraz olsun saygı istiyorum, bu kadar" şeklinde devam etti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Biran Damla Yılmaz
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