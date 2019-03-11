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Birbirinden zor resimli dikkat testleri!

Giriş: 11.03.2019 - 12:52 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Detayları fark etme konusunda başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Eğer emin değilseniz işte bunu öğrenmek için size bir fırsat! Sizler için 20'den fazla resim bir araya getirdik. Kimi kolay, kimi ise oldukça zor! Resimlerde farklı olanı bulmanız gerekiyor. Bakalım kaç tanesini bulabileceksiniz? İşte resimli dikkat testleri...

  • 1Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Resimde inek nerede?

  • 2Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 3Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Resimdeki kartpostalı görebildiniz mi? 

  • 4Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 5Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Peki görseldeki kare şeklini bulabilir misiniz?

  • 6Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 7Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Farklı görünen kediyi bulun. 5 saniyeniz var!

  • 8Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 9Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Dondurmalar arasına gizlenmiş lolipop nerede olabilir?

  • 10Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 11Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Çiftler arasında farklı olanı bulabilir misiniz?

  • 12Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 13Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    5 saniyede fillerin arasındaki gizli kalbi bulun.

  • 14Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 15Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Çiftler arasında farklı olanı bulmaya ne dersiniz? 

  • 16Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    16|42
  • 17Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Resimdeki kurbağayı bulun.

  • 18Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 19Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    19|42

    Resimdeki hangi çift farklı? 

  • 20Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 21Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Resimdeki arıyı bulun.

  • 22Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    22|42
  • 23Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    23|42

    Farklı ineği bulun. 

  • 24Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    24|42
  • 25Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    25|42

    Ters duran kuş nerede olabilir? Aşağıya doğru bakmanızı öneririz! 

  • 26Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    26|42
  • 27Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    27|42

    Görseldeki farklı tacı bulmak için 5 saniyeniz var. 

  • 28Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    28|42
  • 29Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    29|42

    Farklı olanı bulabilecek misiniz?

  • 30Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 31Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Dinozorların arasına saklanan kaplumbağayı bulun.

  • 32Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 33Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    33|42

    Kedilerden farklı olanına gözünüz çarptı mı?

  • 34Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 35Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    35|42

    Oscar heykelciğini bulun. 

  • 36Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 37Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
    37|42

    Farklı atı görebildiniz mi? 

  • 38Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 39Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Resimde gizlenmiş Noel Baba nerede? 

  • 40Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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  • 41Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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    Köpeklerden farklı olanı bulun. 

  • 42Birbirinden zor resimli dikkat testleri!
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