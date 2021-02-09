"BİZ ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Çiftin bir dönem boşanacakları konuşuluyordu.

Ayrılık döneminde hamile olduğunu duyuran Bircan Bali, ultrason görüntülerini şu sözlerle yayınlamıştı:

Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin, tansiyonum düzelsin. Tek ricam bu; dua... Allah büyük. Çok zor bir hamilelikmiş bu. Sizden ricam; bol dua.