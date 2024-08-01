Birçok ünlü, Bodrum'daki özel davete katıldı

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz, Selahattin Paşalı - Lara Paşalı, Burak Çelik, Buçe Buse Kahraman, Yüsra Geyik, Özge Yağız, Wilma Elles, Volkan Bahçekapılı, özel bir davet için Bodrum'a gitti.

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, kızlarıyla deniz keyfi yaptığı sırada eski rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu, Paşalı çiftinin kızları Pera'yı fark edince dakikalarca suyun içerisinde onunla oynadı. Tüm ilgiyi üzerine çeken Pera ile Alp Navruz da yakından ilgilendi.

REKLAM Burak Çelik, sevgilisiyle guruba dâhil olduktan sonra deniz üzerine sabitlenmiş su kaydırağına geçtiği sırada Buçe Buse Kahraman, sevgilisiyle arkadaşlarına eşlik etti. Keyifli dakikalar geçiren gurup, denizden çıkma vakti geldiğinde erkekler önden çıkarak sevgililerine havlu tuttu.

Yüsra Geyik, deniz keyfi sonrası plajda fotoğraf çektirdiği anlarda ise mankenleri aratmadı.

Özge Yağız, sevgilisi Burak Berkay Akgül ile objektiflere poz verdi. Telefonuyla sevgilisine kendisini çektiren Yağız, bir hayli mesai harcadı. Çift günün tamamını el ele geçirdi.

Sümeyye Aydoğan ise günü odasında geçiren ünlüler arasındaydı. Akşam partiye inen Aydoğan, objektiflere poz verdi.

Geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası geçiren Wilma Elles, eşiyle partiye siyahlar içerisinde katıldı.