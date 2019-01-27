Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi

Giriş: 27.01.2019 - 10:33 | Güncelleme:  

Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz, yeni aldığı özel şoförlü VIP minibüsü ile uzaklaştı

  • 1Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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    SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da 'Sena' karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisi Birkan Sokullu ile aşk yaşıyor.

  • 2Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. 

  • 3Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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    Aynı saatlerde sevgilisi Birkan Sokullu'nun ise Yeniköy’deki bir balıkçıda Burçin Terzioğlu ile oynadığı yeni filmin yemeğinde olduğu öğrenildi.

  • 4Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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    Bir kız arkadaşıyla buluşan güzel oyuncu, mekanda yaklaşık iki saat kaldı. Yemek sonrası kapıda beliren Dilan Çiçek Deniz, yeni aldığı özel şoförlü VIP minibüsüne geçerek uzaklaştı.

  • 5Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 6Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 23Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 24Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 25Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 26Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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  • 27Birkan Sokullu'nun yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz, Etiler'de görüntülendi - Magazin haberleri
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