Olay, gece saatlerinde, ilçenin Esenli Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Önkol, birlikte yaşadığı Safiye B. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın ardından Safiye B., evde odasına çekilen Muzaffer Önkol'a, yatakta uyuduğu sırada tabancayla ateş etti. Başından vurulan Önkol, ağır yaralanırken, Safiye B. ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Önkol'u ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çok kan kaybettiği belirlenen Önkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Safiye B., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Muzaffer Önkol'un cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.