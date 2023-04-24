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Haberler Gündem Trafik Muğla'da bir aile hekimi bisiklete binerken araba çarpınca hayatını kaybetti
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Bisikletli aile hekimi trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan doktor, bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Muğla'da bir aile hekimi bisiklete binerken araba çarpınca hayatını kaybetti
İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan aile hekimi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Marmaris'ten Muğla yönüne giden karayolunda bisikleti ile seyir halinde olan Doktor Kemal Özer'e, T.K. yönetimindeki araç çarptı.

Kazanın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek ilçedeki özel bir hastaneye, sonrasında da Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özer, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

63 yaşında ve iki çocuğu olan Doktor Kemal Özer, görev yaptığı 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yapılacak törenin ardından ikindi namazına müteakip Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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