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        Bisikletli çocuğa parkurda saldırı!

        İstanbul Arnavutköy'de bisiklet parkurunda bisiklet süren 14 yaşındaki çocuk, saldırıya uğradı. "Parkurda neden bisiklet sürüyorsun" diyen bir kişinin gerçekleştirdiği saldırı kask kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:24
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        Bisikletli çocuğa parkurda saldırı!
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        Arnavutköy’de bulunan bir parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuk ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

        İHA'nın haberine göre bir aile rahatsız olduğunu belirterek çocuğa saldırdı ve “Bir daha buraya gelmeyeceksin” dedi.

        SALDIRI KASK KAMERASINDA

        Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Vadipark’ta gerçekleşti. İddiaya göre akşam saatlerinde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk aynı parkta bulunan bir ailenin tepkisiyle karşılaştı.

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        Bir kişi önce gelerek çocuğun parkurda bisiklet sürmesine tepki gösterdi daha sonra ise çocuğa saldırarak “Bir daha buraya gelmeyeceksin” diye tepki gösterdi. O anlar bisiklet süren çocuğun kask kamerası tarafından böyle görüntülendi.

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