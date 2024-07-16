Bisikletli çocuğa parkurda saldırı!

Arnavutköy’de bulunan bir parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuk ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

İHA'nın haberine göre bir aile rahatsız olduğunu belirterek çocuğa saldırdı ve “Bir daha buraya gelmeyeceksin” dedi.

SALDIRI KASK KAMERASINDA Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Vadipark’ta gerçekleşti. İddiaya göre akşam saatlerinde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk aynı parkta bulunan bir ailenin tepkisiyle karşılaştı. REKLAM