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Haberler Kripto Para Bitcoin dar bantta, AVAX'ta rekor sonrası düşüş
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Bitcoin'de yatay seyir sürüyor

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1 değer kaybederek 48.150 dolara geriledi. AVAX ise 75 doları aşmasının ardından gelen kâr satışlarının ardından 70 dolara geriledi

Bitcoin dar bantta, AVAX'ta rekor sonrası düşüş
HABERTURK.COM

Bitcoin haftaiçi 48.000 doları aşmasının ardından 47.000-49.000 aralığındaki seyrini hafta sonuna da taşıdı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 1 gerileyerek 48.150 dolara çekildi.

Ethereum da benzer şekilde yüzde 1.5'lik düşüşle 3.446 dolara düştü.

AVAX'TA REKOR SONRASI KÂR SATIŞLARI

Dün sabah 75 doları kısa süreliğine aşarak yeni tarihi zirvesini gören Avalanche(AVAX) ise yüzde 4.7 gerileyerek 70 dolara indi. Bu düşüşte gelen kâr satışları etkili oldu.

AVAX son 1 haftada yüzde 10, son 1 ayda ise yüzde 101 değerlendi.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 84'ü son 24 saatte değer kaybına imza attı.

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