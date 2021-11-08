Geçen hafta dar bir bantta hareket eden Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı.
Son 24 saatte yüzde 5.3 değerlenen Bitcoin sabah saatlerinde 65.620 doları gördü. Böylece 66.930 dolarlık tarihi zirvesine yaklaştı.
Benzer şekilde Ethereum da yüzde 3 değer kazanarak 4.730 dolara kdar yükseldi. Ethereum geçen hafta 4.736 dolarla rekor kırmıştı.
AVALANCHE'DA YENİ ZİRVE
Ethereum ve Bitcoin'deki yükselişe karşılık Binance Coin yüzde 2'lik düşüşle 641 dolara, Solana ise yüzde 4'lük düşüşle 248 dolara geriledi.
Son 24 saatte yüzde 9 yükselen Avalanche ise 91.98 doları görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.
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