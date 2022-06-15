Ot biçme kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güngören köyüne bağlı Erdoğan mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ot biçme anlaşmazlığı olan iki aile arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; olayda kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılırken, şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 GÜN ÖNCE 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Diğer yandan 5 gün önce Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde yine ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada akraba oldukları belirtilen 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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