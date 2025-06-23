BKM organizasyonu ile Harbiye geceleri başlıyor
Sıla, Melike Şahin, Kaynat Bakalım şovu ve Ata Demirer, Harbiye'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor
BKM, 30'uncu yılında, ünlü isimleriyle Harbiye’de müzik, kahkaha ve unutulmaz anlarla dolu arka arkaya 5 özel geceye imza atıyor.Sıla
26 Temmuz’da Sıla, 27 – 28 Temmuz’da Melike Şahin, 29 Temmuz’da Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in bol kahkahalı 'Kaynat Bakalım' şovu, 30 Temmuz’da ise Ata Demirer Gazinosu 2, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda.Nilgün Belgün, Nükhet Duru ve Saba Tümer
Müziğin farklı janrlarındaki yıldızlardan, sahne şovlarıyla iz bırakan performanslara uzanan bu program, Harbiye Açıkhava’nın büyülü atmosferinde unutulmaz anlar yaşatacak.Ata Demirer