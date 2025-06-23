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        Haberler Müzik BKM organizasyonu ile Harbiye geceleri başlıyor

        BKM organizasyonu ile Harbiye geceleri başlıyor

        Sıla, Melike Şahin, Kaynat Bakalım şovu ve Ata Demirer, Harbiye'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:29
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        Harbiye geceleri başlıyor
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        BKM, 30'uncu yılında, ünlü isimleriyle Harbiye’de müzik, kahkaha ve unutulmaz anlarla dolu arka arkaya 5 özel geceye imza atıyor.

        Sıla
        Sıla

        26 Temmuz’da Sıla, 27 – 28 Temmuz’da Melike Şahin, 29 Temmuz’da Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in bol kahkahalı 'Kaynat Bakalım' şovu, 30 Temmuz’da ise Ata Demirer Gazinosu 2, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda.

        Nilgün Belgün, Nükhet Duru ve Saba Tümer
        Nilgün Belgün, Nükhet Duru ve Saba Tümer
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        Müziğin farklı janrlarındaki yıldızlardan, sahne şovlarıyla iz bırakan performanslara uzanan bu program, Harbiye Açıkhava’nın büyülü atmosferinde unutulmaz anlar yaşatacak.

        Ata Demirer
        Ata Demirer
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        #harbiye konserleri
        #sıla
        #Melike Şahin
        #Kaynat Bakalım
        #Ata Demirer Gazinosu 2
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