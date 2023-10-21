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        Haberler Dünya Blinken: Hamas tarafından rehine tutulanlar serbest bırakılmalı

        Blinken, (Hamas tarafından) rehin tutulan her bir kişinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'linin "güvenli bir şekilde İsrailli yetkililerin elinde olduğunu" bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 01:26 Güncelleme: 21.10.2023 - 01:26
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        Blinken: Hamas tarafından rehine tutulanlar serbest bırakılmalı
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        Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, serbest bırakılan 2 ABD'linin "güvenli bir şekilde İsrailli yetkililerin elinde olduğunu" belirten Blinken, ABD Büyükelçiliğinden bir ekibin yakında onlarla görüşeceğini aktardı.

        Blinken, "Ancak hala haber alınamayan 10 Amerikalı var. Bunlardan bazılarının Gazze'de tutulan tahmini 200 rehine ile birlikte Hamas tarafından rehin tutulduğunu biliyoruz." diye konuştu.

        Rehin tutulan her bir kişinin serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Blinken, "Başkan (Joe Biden) tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağını açıkça ifade etti." dedi.

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