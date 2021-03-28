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BM Genel Sekreteri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret için Çin ile ciddi müzakere yürüttüklerini söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, BM İnsan Hakları heyetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde sınırsız erişimle inceleme yapabilmesi için Çin makamları ile "ciddi müzakere" halinde olduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreteri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret için Çin ile ciddi müzakere yürüttüklerini söyledi
AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları heyetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde sınırsız erişimle inceleme yapabilmesi i çin Çin makamları ile "ciddi müzakere" halinde olduklarını bildirdi.

Kanada resmi yayın organı CBC'ye açıklamalarda bulunan Guterres, "Şu anda BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisi ile Çinli yetkililer arasında, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara karşı insan hakları ihlallerine dair iddiaları araştırmak için ciddi müzakere yapılıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne BM yetkililerinin girmesine izni verme konusunda umarım yakında bir anlaşmaya varılacak ve İnsan Hakları Yüksek Komiseri kısıtlama veya sınırlama olmaksızın Çin'i ziyaret edebilecek." dedi.

Çin makamlarının da ziyarete sıcak baktığını belirten Guterres, "Bizim için ziyaretin, kurumun istediği her şeye sınırsız erişiminin sağlandığı bir misyon olması önemli. Ziyaretin bu şekilde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Çin'i Hong Kong'da insan haklarına saygı göstermeye çağırmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Çin'in ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü ile ilgili endişelerini anlıyor ve saygı duyuyoruz ancak aynı zamanda Hong Kong halkının iradesine saygı duyulması gerektiğine de inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Guterres ayrıca Çin'de tutuklu bulunan Kanada vatandaşlarının insan haklarının güvence altına alınması gerektiğini kaydederek, BM'nin bu ve benzeri birçok durumu endişeyle izlediğini söyledi.

ÇİN'İN SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDEKİ UYGULAMALARI

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

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