Pedersen, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdikten sonra BM Cenevre Ofisi ve New York'ta görev yapan uluslararası gazetecilere yönelik video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısını yineleyen Pedersen, İdlib'deki durumun 1 yıldan fazla süredir "nispeten sakin" olduğunu belirtti.
Pedersen, "nispi sakinliğe rağmen bölgenin son derece kırılgan" olduğunu belirterek, çatışmaların yeninden başlamaması için taraflara uyarıda bulundu.
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