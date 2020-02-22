Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a umut verdi! Ganalı yıldız, Trabzonspor karşılaşmasında attığı golle skoru 1-1'e getiren isim oldu! Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ederken ilk 45 dakika bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, aradığı golü 57. dakikada buldu. Burak Yılmaz'ın sol kanatta kaptığı ve getirdiği topla ceza sahasında altı pasta buluşan Boateng, yerden yaptığı vuruşla Uğurcan Çakır'ı mağlup etti ve skoru 1-1'e taşıyan golü attı. Boateng böylece Beşiktaş formasıyla ikinci golünü attı!

Siyah-beyazlılara devre arası transfer döneminin son gününde kiralık olarak katılan Ganalı yıldız, Vodafone Park'ta forma giydiği ikinci maçta da rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Transferinin gerçekleşmesinden kısa süre sonra oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giymeyen 32 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlı formayı ilk kez Gaziantep FK mücadelesinin ikinci yarısında giymişti. Oyuna girdikten 15 dakika sonra bir gol atmıştı. Gol sevincinin ardından taklalar atan Boateng, kısa sürede taraftarın sevgilisi olmuştu. Ligde daha sonra Başakşehir mücadelesinde 90 dakika forma giyen Ganalı yıldız, bu karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı.