Türkiye'nin en gözde tatil beldesi olan Bodrum, aynı zamanda dünyada en çok bilinen tatil lokasyonlarından biri.

Denizi, koyları, eğlence hayatı nedeniyle yaz aylarında her yıl, milyonlarca Türk ve yabancı turistin akın ettiği Bodrum, geçmiş günlerini bir hayli arıyor.

Bodrum'daki Serafina'nın işletmecisi Orhan Çiftçi, sahillerin boş olmasıyla ilgili olarak Habertürk'e bir açıklama yaptı: Geçmişte yapılan hatalar, bugün bu seviyeye gelmemize neden oldu. Ne yazık ki birçok işletme, vur kaç taktiği uyguladığı için insanları kaçırdık. Turistler, Yunan Adaları'nı tercih etmeye başladı. Özellikle kapıda vize uygulamasının başlamasından sonra Yunan Adaları daha çok tercih etmeye başladı. Bodrum'da bin lira olan bonfileyi Yunan Adaları'nda 400 liraya yiyorsunuz. Türkiye'ye yakın adalar, Türk turistleri, makul fiyatlarla kendilerine çekmeyi başardı. İşletmelerin kalitesi bizim işletmelerimizin yanına bile yaklaşamaz ama hem ucuz olması hem de yurt dışında tatil yapmış olmak Türk turistlerin Yunan Adaları'na yönelmelerine neden oldu. Bunun yanı sıra sosyal medyada paylaşılan adisyonlarla Bodrum'un oldukça pahalı olduğu algısı oluştu. Evet, çok pahalı yerler var. Bazı plajlar, ayakbastı parası olarak 2.500 lira alıyor. İçeride de harcıyor. Oluyor sana 5 bin lira... Ama herkesin tatil yapabileceği yerler de var. Ne var ki o pahalılık algısı, turistlerin ayağını Bodrum'dan kesti. Bir lahmacunun maliyeti 43 lira. Siz, o lahmacunu 300 - 950 lira arasında satarsanız olacağı buydu. Bodrum'un bu duruma geleceğini yıllar önce söyledim. İstanbul'da lahmacun 1- 2 lirayken Bodrum'da 50 liraydı. O zamanlar, böyle giderse kimsenin Bodrum'a gelmeyeceğini söyledim. Nitekim öyle de oldu. Lahmacun, bu konunun simgesi oldu. Bunun yanı sıra Bodrum'un sorunları da var. Su ve elektrik kesintileri, kanalizasyon sorunundan ister - istemez turistler de etkileniyor. Bu yıl, kaliteli yabancı turist sayısı da azaldı. Bunun EURO 2024 ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Neredeyse temmuzun ortasına geldik ama bizim için sezon daha açılmadı. Zaten burada sezon en fazla bir buçuk ay sürüyor. Bu arada İstanbul'dan getirdiğimiz işçilerimiz, burada daha fazla maaş istiyor. Bu da maliyeti artıran bir diğer neden ama ne olursa olsun fiyatların makul seviyede tutulması gerekiyor.