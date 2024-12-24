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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü | Son dakika haberleri

        Bodrum'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçlarda mahsur kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:38 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:38
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        Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Sağanak nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı. Söğütlü Deresi'nde kalan 2 araç ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı.

        Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı sitelerin de istinat duvarları yıkıldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

        Tüm uyarılara rağmen dere yataklarına park eden, moloz ve evsel atık bırakanlar, belediye ekipleri tarafından bilgilendirildi.

        Riskli bölgeler arasındaki Bitez Mahallesi Söğütlü Deresi güzergahındaki tüm sokaklara Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi.

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