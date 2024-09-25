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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da zarar verilen ağaçlarda inceleme | Son dakika haberleri

        Bodrum'da matkapla zarar verildiği belirlenen dört ağaçta inceleme yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, ilçede zarar verilen ağaçlar hakkında inceleme yaptı. İncelemede, Ficus nitida (Sokak Benjamini) olduğu belirlenen ağaçların gövdelerine matkapla zarar verildiği tespit edildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ağaçlarımıza zarar verenleri bulmak için yoğun bir şekilde çalışacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:02
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        Bodrum'da zarar verilen ağaçlarda inceleme
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kaldırımdaki dört ağaca zarar verildiği ve ağaçların kurumaya başladığı ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

        İncelemede, Ficus nitida (Sokak Benjamini) olduğu belirlenen ağaçların gövdelerine matkapla zarar verildiği tespit edildi.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doğaya ve çevreye zarar verenlere asla müsamaha göstermeyeceklerini bildirdi.

        İhbar gelir gelmez ekibin gerekli çalışmaları yaptığını belirten Mandalinci, "Küresel iklim krizinin etkileri tüm dünyayı sarmışken, yeşile hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız varken yollarda, dağlarda, ormanlardaki yeşilimize, doğamıza, tam ifadesiyle nefes ve oksijen kaynaklarımıza zarar veriliyor olması kabul edilemez bir durumdur. Ağaçlarımıza zarar verenleri bulmak için yoğun bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #Muğla
        #Bodrum Belediyesi
        #ağaç
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