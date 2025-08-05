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        Haberler Dünya Bolsonaro'ya ev hapsi kararı | Dış Haberler

        Jair Bolsonaro'ya ev hapsi cezası

        Brezilya'da Yüksek Mahkeme, darbe planlamakla suçlanan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro için ev hapsi kararı verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.08.2025 - 00:35 Güncelleme: 05.08.2025 - 00:40
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        Bolsonaro için ev hapsi kararı
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        Brezilya'da Yüksek Mahkeme, darbe planlamakla suçlanan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro için ev hapsi kararı verdi.

        Brezilya'daki olaylar

        Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

        Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

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        Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bolsonaro'ya destek vererek, "Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadesini kullanmıştı.

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