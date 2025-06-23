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        Haberler Gündem Bolu'da kaybolan engelli 8 yaşındaki çocuk bulundu - Güncel haberler

        Bolu'da kaybolan engelli 8 yaşındaki çocuk bulundu

        Bolu'da kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 01:08 Güncelleme: 23.06.2025 - 01:09
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        Kaybolan 8 yaşındaki çocuk bulundu
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        Ailesiyle Dereceören köyü Yeşilyurt Yaylası’na giden zihinsel engelli E.Ş. kayboldu.

        İhbar üzerine merkez ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

        JAK timinin de katıldığı arama çalışmalarında çocuk, Yeşilyurt köyü mevkisinde ormanlık alanda bulundu.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan E.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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