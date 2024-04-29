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        Haberler Gündem Güncel Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

        Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:10
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        Sis etkili oldu, sürücülere uyarı geldi
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        Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkisini artırdı.

        Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde bastıran sisin ardından görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

        Güzergahı kullanan sürücüler, kazalara mahal vermemek için hızlarını asgari limitlere düşürdü.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden sis lambalarını açarak ilerlemelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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        #bolu dağı
        #trafik
        #sis
        #ulaşım
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