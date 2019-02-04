Türkiye takımının dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Bora Edin, yarışmanın takipçileri tarafından en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bora Edin, Malta'da futbol oynadı, Crossfitt'de dereceleri var. Peki, Bora Edin kimdir? Bora Edin kaç yaşında, nereli?

BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.

BORA EDİN 2019 SURVİVOR

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