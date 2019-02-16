Survivor Bora Edin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Survivor 2019 Türkiye takımının başarılı isimlerinden biri olan Bora Edin, survivor izleyicisi tarafından da sıkça araştırılıyor.

BORA EDİN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.