Survivor 2019'un başlamasıyla bilrikte yarışmacıların kimler olduğun da merak konusu oldu. Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek yarışmacılardan biri de Bora Edin oldu. Bora Edin daha önce pek çok spor musabakasına katıldı. En son dünyanın 47 ülkesinden katılımın olduğu Salon Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk kazandı. Bora Edin'in hayatından detaylar haberimizde.

SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular.