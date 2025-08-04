Bora Gencer, trafik kazası geçirdi

Bora Gencer, dün akşam saatlerinde ölümden döndü. Sosyal medya hesabından trafik kazası geçirdiğini duyuran müzisyen; hastaneden bir fotoğrafını paylaşarak; "Sabah şarkı söyledim. Şimdi ise büyük bir trafik kazasından sağ salim çıktım" dedi.

Çiğdem Tunç, Yeşim Salkım ve Yonca Evcimik gibi isimler de "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.