3 kişi yakalandı

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesinde ailesi tarafından işletilen fırında çalışırken bir arkadaşının arabasını alarak kayıplara karışan 44 yaşındaki Yalçın Demirci, birkaç gün sonra arkadaşını arayarak otomobili otoparka bıraktığını söylemiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

19 Ocak Cumartesi günü Serdivan ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yol genişletme çalışması yapan işçiler tarafından ormanlık alanda cesedi bulunan Yalçın Demirci'nin silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aralarında katil zanlısının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Cesedin bulunmasının üzerinden 24 saat geçmeden gözaltına alınan E.T. (34),B.C. (26) ve S.D. (35) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayetin ise alacak-verecek meselesi yüzünden işlendiği ve Yalçın Demirci'nin başka bir yerde öldürüldükten sonra gece saatlerinde ormanlık alana taşındığı belirtildi.