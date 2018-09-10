Boris Johnson'dan İngiltere Başbakanı May'in Brexit planına 'intihar yeleği' benzetmesi

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) stratejisi ile ülkenin anayasası üstüne 'intihar yeleği' geçirdiği, 'bombanın patlayıcısını' da Brüksel'in eline verdiğini öne sürdü.

Daily Mail gazetesine yazdığı makalede Johnson, May'in Brexit anlaşması ile ülkesini kesintisiz bir "siyasi şantaja" açık hale getirdiği eleştirisinde bulundu.

Johnson, 2016'daki referandumda "Brexit kampanyasının yüzü"ydü.

Ancak Brexit sonrası için planlanan ticari yapının İngiltere'yi Avrupa Birliği'nin kolonisi haline getireceğini savunan siyasetçi, Temmuz ayında görevinden istifa etti.

May neden eleştiriliyor?

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak. Ancak Londra ve Brüksel, gelecekte nasıl bir ticari ilişkileri olacağı konusunda henüz anlaşmaya varabilmiş değil.

May hükümeti Temmuz ayında gerçekleşen kabine toplantısında, AB ile müzakerelere ilişkin belli bir strateji konusunda anlaştı.

Bu strateji, yeni göç sistemiyle kişilerin serbest dolaşımının sonlandırılması ve Kuzey İrlanda barış süreci korunurken, İrlanda Cumhuriyeti ile yoğun kontrollü gümrük kontrollerinden kaçınılması gibi maddeler içeriyor.

Ancak bu adımıyla May, bazı Muhafazakarların tepkisini çekti.

Brexit Bakanı David Davis ve ardından Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti. Johnson'ın yerine May'in en büyük destekçilerinden Jeremy Hunt Dışişleri Bakanlığı'na getirildi.

Pazar günü Daily Mail'de yayınlanan makalesinde Johnson, Brexit mükarelerinde şu ana dek hep "Brüksel'in istediğini aldığını" ve bunun "aşağılayıcı" olduğunu yazdı.

Muhazakar Parti'nin bazı öncü isimleri ise Johnson'ın makalesini sertçe eleştirdi.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Johnson'a "kullandığı dile dikkat etmesi" çağrısında bulunurken, Dışişleri Bakanlığı'ndan Alan Duncan, bu yorumları ile Johnson'ın "siyasi sonunu" hazırladığını öne sürdü.

https://twitter.com/AlanDuncanMP/status/1038559648075472901

Aynı gazetede, görevdeki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da May'e destek çıkan makalesine yer verildi. Hunt ülkesini Başbakan May'e ve Brexit planına destek olmaya çağırdı.

Tartışmalı Brexit planında neler var?

İngiltere tarım ürünleri de dahil olmak üzere AB ile kararlaştırılan ortak kurallara uyacak.

AB ile İngiltere'nin kara sınırı olan Kuzey İrlanda-İrlanda sınırında ticaretin kesintisiz gerçekleşmesi sağlanacak.

Parlamento İngiltere'nin ticaret politikasına kendisi karar verecek, gerektiğinde AB kurallarının dışına çıkabilecek fakat bunun da sonuçları olabileceğini kabul edecek.

İngiltere-AB anlaşmalarına dair ortak bir yargı çerçevesi oluşturulacak ve İngiltere'deki kararları İngiliz mahkemeleri, AB'deki kararları AB mahkemeleri verecek. Ortak kuralların uygulandığı konularda İngiliz mahkemeleri AB kanunlarına göre karar verecek.

İngiltere ülke sınırlarında kullanılacak ürünlerin ithalatında kendi gümrük vergilerini uygularken AB'ye gitmesi planlanan ürünleri AB'nin gümrük kurallarıyla ithal edecek.

Böylece malların serbest dolaşımı sürerken, emeğin serbest dolaşımı sona erecek.

AB vatandaşları İngiltere'de istedikleri gibi yaşayamayacak. Fakat AB ile İngiltere, iki taraftan insanların diğer tarafa turizm, eğitim veya çalışma amacıyla gitmesini kolaylaştırmak için bir çerçeve oluşturacak.

AB'nin İngiltere'nin önerisini kabul edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

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