SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Boris Johnson'dan İngiltere Başbakanı May'in Brexit planına 'intihar yeleği' benzetmesi

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma stratejisi ile ülkenin anayasası üstüne 'canlı bomba yeleği' geçirdiği, 'patlayıcıyı' da Brüksel'e verdiği eleştirisinde bulundu.

10.09.2018 - 09:41 | Güncelleme:

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) stratejisi ile ülkenin anayasası üstüne 'intihar yeleği' geçirdiği, 'bombanın patlayıcısını' da Brüksel'in eline verdiğini öne sürdü.

Daily Mail gazetesine yazdığı makalede Johnson, May'in Brexit anlaşması ile ülkesini kesintisiz bir "siyasi şantaja" açık hale getirdiği eleştirisinde bulundu.

Johnson, 2016'daki referandumda "Brexit kampanyasının yüzü"ydü.

Ancak Brexit sonrası için planlanan ticari yapının İngiltere'yi Avrupa Birliği'nin kolonisi haline getireceğini savunan siyasetçi, Temmuz ayında görevinden istifa etti.

May neden eleştiriliyor?

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak. Ancak Londra ve Brüksel, gelecekte nasıl bir ticari ilişkileri olacağı konusunda henüz anlaşmaya varabilmiş değil.

May hükümeti Temmuz ayında gerçekleşen kabine toplantısında, AB ile müzakerelere ilişkin belli bir strateji konusunda anlaştı.

Bu strateji, yeni göç sistemiyle kişilerin serbest dolaşımının sonlandırılması ve Kuzey İrlanda barış süreci korunurken, İrlanda Cumhuriyeti ile yoğun kontrollü gümrük kontrollerinden kaçınılması gibi maddeler içeriyor.

Ancak bu adımıyla May, bazı Muhafazakarların tepkisini çekti.

Brexit Bakanı David Davis ve ardından Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti. Johnson'ın yerine May'in en büyük destekçilerinden Jeremy Hunt Dışişleri Bakanlığı'na getirildi.

Pazar günü Daily Mail'de yayınlanan makalesinde Johnson, Brexit mükarelerinde şu ana dek hep "Brüksel'in istediğini aldığını" ve bunun "aşağılayıcı" olduğunu yazdı.

Muhazakar Parti'nin bazı öncü isimleri ise Johnson'ın makalesini sertçe eleştirdi.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Johnson'a "kullandığı dile dikkat etmesi" çağrısında bulunurken, Dışişleri Bakanlığı'ndan Alan Duncan, bu yorumları ile Johnson'ın "siyasi sonunu" hazırladığını öne sürdü.

https://twitter.com/AlanDuncanMP/status/1038559648075472901

Aynı gazetede, görevdeki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da May'e destek çıkan makalesine yer verildi. Hunt ülkesini Başbakan May'e ve Brexit planına destek olmaya çağırdı.

Tartışmalı Brexit planında neler var?

  • İngiltere tarım ürünleri de dahil olmak üzere AB ile kararlaştırılan ortak kurallara uyacak.
  • AB ile İngiltere'nin kara sınırı olan Kuzey İrlanda-İrlanda sınırında ticaretin kesintisiz gerçekleşmesi sağlanacak.
  • Parlamento İngiltere'nin ticaret politikasına kendisi karar verecek, gerektiğinde AB kurallarının dışına çıkabilecek fakat bunun da sonuçları olabileceğini kabul edecek.
  • İngiltere-AB anlaşmalarına dair ortak bir yargı çerçevesi oluşturulacak ve İngiltere'deki kararları İngiliz mahkemeleri, AB'deki kararları AB mahkemeleri verecek. Ortak kuralların uygulandığı konularda İngiliz mahkemeleri AB kanunlarına göre karar verecek.
  • İngiltere ülke sınırlarında kullanılacak ürünlerin ithalatında kendi gümrük vergilerini uygularken AB'ye gitmesi planlanan ürünleri AB'nin gümrük kurallarıyla ithal edecek.
  • Böylece malların serbest dolaşımı sürerken, emeğin serbest dolaşımı sona erecek.
  • AB vatandaşları İngiltere'de istedikleri gibi yaşayamayacak. Fakat AB ile İngiltere, iki taraftan insanların diğer tarafa turizm, eğitim veya çalışma amacıyla gitmesini kolaylaştırmak için bir çerçeve oluşturacak.

AB'nin İngiltere'nin önerisini kabul edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

  • Boris Johnson ve 25 yıllık eşi boşanıyor
  • Brexit: 'İngiltere'deki AB vatandaşları sınır dışı edilmeyecek'
  • Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gelenler anlatıyor: 'Gitmek lazım diye ara ara konuşuyorduk'
  • AB'nin kabus Brexit senaryosu: Anlaşma olmazsa ne olur?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Mahmut Fazıl Coşkun'un 'Anons' filmine Venedik'ten ödül
Mahmut Fazıl Coşkun'un 'Anons' filmine Venedik'ten ödül
Boris Johnson'dan İngiltere Başbakanı May'in Brexit planına 'intihar yeleği' benzetmesi
Boris Johnson'dan İngiltere Başbakanı May'in Brexit planına 'intihar yeleği' benzetmesi
Japonya: Sürdürülebilir balina avcılığının zamanı geldi
Japonya: Sürdürülebilir balina avcılığının zamanı geldi
Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Avrupa'daki sağ-popülistleri bir araya getiren bir oluşum kuruyor
Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Avrupa'daki sağ-popülistleri bir araya getiren bir oluşum kuruyor
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
Elektrik ve doğalgazda zamlar devam edecek mi?
Elektrik ve doğalgazda zamlar devam edecek mi?
Türk Telekom'da son durum ne, bundan sonra ne olacak?
Türk Telekom'da son durum ne, bundan sonra ne olacak?
Liradaki değer kaybı, ithal kağıt kullanan yazılı basını ve yayınevlerini nasıl etkiledi?
Liradaki değer kaybı, ithal kağıt kullanan yazılı basını ve yayınevlerini nasıl etkiledi?
Halkbank'tan KAP'a düşük kur açıklaması: Hatanın tekrar etmemesi için tedbirler alındı
Halkbank'tan KAP'a düşük kur açıklaması: Hatanın tekrar etmemesi için tedbirler alındı
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X