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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 10.103,74 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:24 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:24
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        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puandan tamamladı.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,40 puan ve yüzde 0,23 artışla 10.103,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,24 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,97 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarifelerde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı risk iştahını olumsuz etkilerken, gözler ülkede bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisine çevrildi.

        Analistler, bugün yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesinde işsizlik oranının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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