Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.716,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi de yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile ticaret oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.722,73 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü 96.500 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik iyimserlikle Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirterek, döviz kurlarındaki gerilemenin de banka pay piyasalarını pozitif etkilediğini kaydetti.

Yarın yurt içinde Orta Vadeli Program'ın (OVP), yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ile ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 94.500 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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