2022'de gerek geldiği seviye gerekse yatırımcıs sayısıyla rekordan rekore koşan Borsa İstanbul'da özellikle son 8 günde kara bulutlar dolaşıyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2022 yılında yüzde 196.57 yükselerek dünyadaki önemli borsalar arasında en yüksek getiriyi sağlamıştı. Geçen yılki yükselişle beraber BIST 100'de 25 yılın ardından ilk kez 4 yıl üst üste yükseliş kaydedildi. Bunun yanında yüzde 196.57'lik yükseliş 1999'dan bu yana kaydedilen en hızlı yıllık artış oldu.
GEÇEN YIL DÜNYADA DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI
BIST 100'de geçen yıl yaşanan bu yükseliş yurtdışı piyasalarda satış ağırlıklı bir dönem yaşanırken gelmişti. 2022'de ABD'de S&P 500 yüzde 19.4, Nasdaq endeksi yüzde 33.1 ve Dow Jones endeksi yüzde 88 değer kaybetti.
Avrupa borsalarında ise İngiltere'de FTSE 100 endeksi yıllık bazda yüzde sadece 0.9 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 12.4 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 9.5 geriledi. Avrupa ve ABD borsalarında yaşanan düşüşler gerek Fed gerekse Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele için 75 baz puana kadar faiz artırımına gitmesi sebebiyle yaşandı. Bunun yanında Ukrayna'da devam eden savaş ve bunun gıda ve ENERJİ piyasalarında yarattığı ekstra belirsizlikler dönem dönem satış baskılarını artırdı.
2023 yılına geldiğimizde ise rüzgarın tam tersi yöne döndüğüne şahit olundu. Küresel olarak merkez bankalarının faiz artırımları konusunda frene basmaya başlamasıyla borsalarda yükselişler yaşandı.
AVRUPA-ABD-ASYA YÜKSELİŞTE
2 Şubat itibarıyla ABD'de Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 13.76, S&P 500 yüzde 7.72, Dow Jones ise yüzde 2.89 yükseldi. Avrupa'da ise Alman DAX endeksi yüzde 9.52 yükselirken, Paris'te CAC 40 endeksinin 2023'teki getirisi yüzde 7.98 oldu. Avrupa borsaları için gösterge endeks sayılan Euronext 100 ise yüzde 6.88 artış kaydetti.
Bunun yanında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden Brezilya'da IBEX 35 yüzde 10.29, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 5.43'lük yükselişlere imza attı. Buna karşılık geçen yıl söz konusu borsalara getiri bakımından fark atan BIST 100 şu ana kadar 2023'te yatırımcısına yüzde 15,75 kaybettirdi.
|Endeks
|2023 değişim (%)
|Nasdaq
|13,76
|IBEX 35
|10,29
|DAX
|9,52
|CAC 40
|7,98
|S&P 500
|7,72
|Euronext 100
|6,88
|Şanghay Bileşik
|5,43
|FTSE 100
|3,35
|Dow Jones
|2,89
|BIST 100
|-15,75
BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 25 DÜŞTÜ
Bıst 100 endeksi yüzde 15.75 düşerken tüm hisseleri kapsayan BIST TUM endeksi ise bu öğlen itibarıyla 2023 genelinde yüzde 16.52 düştü. Geçen yıl Borsa İstanbul'da en hızlı artış Ulaştırma endeksinde yaşanmıştı. 2022'de yüzde 537.5 getiri sağlayan BIST Ulaştırma 2023'te şu ana kadar yüzde 9.34 düştü. Geçen yıl yüzde 215 yükselen bankacılık endeksi ise bu yıl yüzde 25.19 geriledi.
20 OCAK'TAN SONRA SATIŞLAR HIZLANDI
bıst 100 geçtiğimiz yılı 5.509 puanda tamamlarken 11 Ocak'ta 4.728 puana düştü. Bu tarihten sonra gelen alımlarla 20 Ocak'ta 5.490 puana kadar yükseldi. Bu tarihten itibaren ise borsada yoğun satışlar başladı.
Bugünden önce borsada üst üste 8 gün kayıp yaşandı. Söz konusu 8 günde BIST 100 yüzde 14.1 düştü. Tüm hisselerdeki genel düşüş ise bu süreçte yüzde 13.8 düştü.
EN ÇOK MANAS ENERJİ DÜŞTÜ
Borsa İstanbul'da en çok kaybettiren hisselerin başında ise hem haftalık hem de aylık olarak Manas enerji oldu. Manas hissesi haftalık olarak yüzde 82.22, aylık olarak ise yüzde 85.36 kaybettirdi. Haftalık kayıpta Manas'ı yüzde 58.31'lik düşüşle Bera Holding ve yüzde 34.79'luk kayıpla Gözde Girişim takip etti.
|Sembol
|Şirket
|Haftalık (%)
|Aylık (%)
|MANAS
|MANAS ENERJİ YÖNETİMİ
|-82,22
|-85,36
|BERA
|BERA HOLDİNG
|-58,31
|-65,71
|GOZDE
|GÖZDE GİRİŞİM
|-34,79
|-28,36
|CANTE
|CAN2 TERMIK
|-34,68
|-39,73
|POLTK
|POLİTEKNİK METAL
|-33,51
|-8,76
|KONYA
|KONYA ÇİMENTO
|-32,35
|-30,89
|AYDEM
|AYDEM ENERJİ
|-29,55
|-36,71
|BRLSM
|BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK
|-28,07
|-35,29
|NIBAS
|NİĞBAŞ NİĞDE BETON
|-27,98
|-22,66
|MIPAZ
|MİLPA
|-27,97
|-29,15
|ULUUN
|ULUSOY UN SANAYİ
|-26,86
|-28,61
|KATMR
|KATMERCİLER EKİPMAN
|-26,72
|-41,38
|SKTAS
|SÖKTAŞ
|-26,43
|-39,84
|ISSEN
|İŞBİR SENTETİK DÖKÜMA
|-26,23
|-31,14
|HKTM
|HİDROPAR HAREKET KONTROL
|-26,22
|-24,71
|ULKER
|ÜLKER BİSKÜVİ
|-25,64
|-30,26
|KIMMR
|KİM MARKET-ERSAN ALISVERIS
|-25,61
|-26,59
|TERA
|TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER
|-25,42
|20,95
|OYLUM
|OYLUM SİNAI YATIRIMLAR
|-25,38
|-30,55
|EGGUB
|EGE GÜBRE
|-25,25
|-29,61
|TKNSA
|TEKNOSA İÇ VE DIŞ TICARET
|-24,47
|-33,15
|POLHO
|POLİSAN HOLDİNG
|-24
|-40,63
|EDIP
|EDIP GAYRİMENKUL
|-23,42
|-29,52
|TKFEN
|TEKFEN HOLDİNG
|-23,07
|-31,77
|BIZIM
|BİZİM MAĞAZALARI
|-22,86
|-29,89
|ORGE
|ORGE ENERJİ ELEKTRIK
|-22,58
|-28,51
|METUR
|METEMTUR YATIRIM
|-22,5
|-36,3
|ERCB
|ERCIYAS ÇELİK BORU
|-22,46
|-25,14
|ODAS
|ODAS ELEKTRIK
|-22,42
|-36,8
|PENGD
|PENGUEN GIDA
|-22,34
|-36,04
|FMIZP
|F-M İZMİT PiSTON
|-22,21
|-28,79
|ALFAS
|ALFA SOLAR ENERJİ
|-22,06
|-33,15
|TEZOL
|EUROPAP TEZOL KAĞIT
|-21,89
|-33,7
|HDFGS
|HEDEF GİRİŞİM
|-21,32
|-37,56
|AKYHO
|AKDENIZ YATIRIM HOLDİNG
|-21,24
|-33,55
|MAKIM
|MAKIM MAKİNE
|-21,18
|-24,05
|BAGFS
|BAGFAŞ
|-21,09
|-31,57
|CEMAS
|ÇEMAŞ DÖKÜM
|-21
|-33,72
|AKFGY
|AKFEN GMYO
|-20,7
|-32,2
|MOBTL
|MOBILTEL İLETİŞİM
|-20,7
|-30,75
|YEOTK
|YEO TEKNOLOJİ ENERJİ
|-20,6
|-24,45
|FRIGO
|FRİGO PAK GIDA
|-20,52
|-26,53
|ARENA
|ARENA BİLGİSAYAR
|-20,41
|-26,12
|GLRYH
|GÜLER YAT. HOLDİNG
|-20,34
|-36,82
|NETAS
|NETAŞ TELEKOM.
|-20,23
|-34,27
|MAKTK
|MAKİNA TAKIM
|-20,2
|-27,79
|PNSUT
|PINAR SÜT
|-19,94
|-25,56
|RNPOL
|RAINBOW POLİKARBONAT
|-19,9
|-27,32
|DARDL
|DARDANEL
|-19,76
|-33,44
|MEDTR
|MEDITERA TIBBİ MALZEME
|-19,73
|-19,85
|SUWEN
|SUWEN TEKSTİL
|-19,73
|-34,15
|SMART
|SMARTIKS YAZILIM
|-19,71
|-27,55
|ADESE
|ADESE GAYRİMENKUL
|-19,65
|-28,72
|DAPGM
|DAP GAYRİMENKUL
|-19,53
|-33,62
|TURGG
|TURKER PROJE GAYRİMENKUL
|-19,49
|-30,88
|YYLGD
|YAYLA GIDA
|-19,44
|-30,94
|UFUK
|UFUK YATIRIM
|-19,43
|-26,91
|ENSRI
|ENSARİ DERİ
|-19,27
|-26,54
|DURDO
|DURAN DOĞAN BASIM
|-19,18
|-12,01
|AEFES
|ANADOLU EFES
|-19,17
|-28,15
|GENTS
|GENTAŞ
|-19,17
|-25,77
|DOKTA
|DÖKTAŞ DÖKÜMCULUK
|-19,16
|-26,15
|GLCVY
|GELECEK VARLIK YONETİMİ
|-19,09
|-28,52
|KARSN
|KARSAN OTOMOTİV
|-19,04
|-33,17
|INVEO
|INVEO YATIRIM HOLDİNG
|-18,96
|-28,81
|MERKO
|MERKO GIDA
|-18,94
|-35,36
|KTSKR
|KÜTAHYA SEKER FABRIKASI
|-18,93
|-41,2
|HEDEF
|HEDEF HOLDİNG
|-18,61
|-26,41
|ERBOS
|ERBOSAN
|-18,58
|-29,91
|ECILC
|ECZACIBAŞI ILAÇ
|-18,52
|-31,67
|MEPET
|METRO PETROL VE TESİSLERİ
|-18,41
|-29,62
|ARASE
|DOĞU ARAS ENERJİ
|-18,29
|-29,11
|KARYE
|KARTAL YEN. ENERJİ
|-18,2
|-31,62
|NTGAZ
|NATURELGAZ
|-18,19
|-29,36
|PSGYO
|PASİFİK GMYO
|-18,19
|-24,56
|AVOD
|A.V.O.D GIDA VE TARIM
|-18
|-30,11
|EKGYO
|EMLAK KONUT GMYO
|-18
|-19,14
|SELVA
|SELVA GIDA
|-18
|-32,28
|KRTEK
|KARSU TEKSTİL
|-17,93
|-29,99
|MEGAP
|MEGA POLIETILEN
|-17,85
|-26,13
|NTHOL
|NET HOLDİNG
|-17,82
|-30,29
|FONET
|FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERI
|-17,78
|-29,79
|METRO
|METRO HOLDİNG
|-17,65
|-29,68
|DOHOL
|DOĞAN HOLDİNG
|-17,41
|-17,65
|GOODY
|GOOD-YEAR
|-17,4
|-24,17
|PCILT
|PC İLETİŞİM MEDYA
|-17,07
|-29,19
|NUGYO
|NUROL GMYO
|-17,02
|-31,07
|GUBRF
|GÜBRE FABRIK.
|-17
|-10,38
|ALMAD
|ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ
|-16,95
|-28,21
|VKGYO
|VAKIF GMYO
|-16,94
|-33,5
|VERTU
|VERUSATURK GİRİŞİM
|-16,87
|-32,36
|INDES
|INDEKS BİLGİSAYAR
|-16,85
|-23,27
|ELITE
|ELITE NATUREL ORGANİK GIDA
|-16,84
|-23,04
|TUCLK
|TUĞÇELİK
|-16,76
|-18,29
|GLBMD
|GLOBAL MEN. DEG.
|-16,65
|-31,46
|SANEL
|SANEL MUHENDISLIK
|-16,62
|-14,62
|ISKPL
|IŞIK PLASTİK
|-16,57
|-30,82
|CLEBI
|ÇELEBİ
|-16,55
|-32,71
|OBASE
|OBASE BİLGİSAYAR
|-16,53
|-25,71
|DGNMO
|DOĞANLAR MOBİLYA
|-16,45
|-23,76
|DZGYO
|DENİZ GMYO
|-16,42
|-29,1
|RUBNS
|RUBENİS TEKSTİL
|-16,42
|-31,03
|ALCAR
|ALARKO CARRIER
|-16,41
|-27,47
|TRILC
|TÜRK İLAÇ SERUM
|-16,39
|-24,7
|ZOREN
|ZORLU ENERJİ
|-16,38
|-31,53
|TUKAS
|TUKAŞ
|-16,34
|-21,23
|DYOBY
|DYO BOYA
|-16,33
|-27,2
|MNDTR
|MONDI TURKEY
|-16,33
|-25,27
|YESIL
|YEŞİL YATIRIM HOLDİNG
|-16,31
|-20,87
|YKSLN
|YÜKSELEN ÇELİK
|-16,21
|-24,27
|SUNTK
|SUN TEKSTİL
|-16,2
|-37,93
|ARSAN
|ARSAN TEKSTİL
|-16,13
|-38,19
|LINK
|LINK BİLGİSAYAR
|-16,07
|-24,76
|KONKA
|KONYA KAĞIT
|-15,99
|-34,16
|AVGYO
|AVRASYA GMYO
|-15,96
|-31,15
|BARMA
|BAREM AMBALAJ
|-15,94
|-29,47
|UNLU
|ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG
|-15,91
|-24,08
|AKSGY
|AKİŞ GMYO
|-15,89
|-22,13
|SELGD
|SELCUK GIDA
|-15,85
|-24,49
|ITTFH
|İTTİFAK HOLDİNG
|-15,84
|-25,44
|RTALB
|RTA LABORATUVARLARI
|-15,82
|-29,42
|CRDFA
|CREDITWEST FAKTORİNG
|-15,79
|-42,17
|NATEN
|NATUREL ENERJİ
|-15,72
|-31,98
|CONSE
|CONSUS ENERJİ
|-15,69
|-29,26
|ARZUM
|ARZUM EV ALETLERİ
|-15,67
|-25,02
|IHLAS
|İHLAS HOLDİNG
|-15,63
|-24,3
|SOKM
|ŞOK MARKETLER TICARET
|-15,54
|-17,06
|LKMNH
|LOKMAN HEKIM SAGLIK
|-15,5
|-25,5
|CEMTS
|ÇEMTAŞ
|-15,49
|-26,85
|GSDHO
|GSD HOLDİNG
|-15,49
|-28,23
|GEDZA
|GEDIZ AMBALAJ
|-15,38
|-22,91
|HUNER
|HUN YENILENEBILIR ENERJİ
|-15,38
|-29,58
|IHYAY
|İHLAS YAYIN HOLDİNG
|-15,31
|-24,55
|DEVA
|DEVA HOLDİNG
|-15,3
|-31,82
|DERHL
|DERLUKS YATIRIM HOLDİNG
|-15,27
|-22,61
|MERCN
|MERCAN KIMYA
|-15,26
|-25,55
|TRCAS
|TURCAS PETROL
|-15,19
|-31,81
|GLYHO
|GLOBAL YAT. HOLDİNG
|-15,02
|-27,69
|KLRHO
|KILER HOLDİNG
|-15
|-17,54
|KRPLS
|KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
|-14,97
|-28,09
|PARSN
|PARSAN
|-14,86
|-29,9
|PETKM
|PETKİM
|-14,79
|-22,56
|MERIT
|MERIT TURIZM
|-14,77
|-25,17
|BUCIM
|BURSA ÇİMENTO
|-14,72
|-22,17
|SEYKM
|SEYITLER KİMYA
|-14,69
|-27,29
|KRDMB
|KARDEMIR (B)
|-14,68
|-11,64
|AYEN
|AYEN ENERJİ
|-14,67
|-28,33
|AFYON
|AFYON ÇİMENTO
|-14,58
|-27,37
|HALKB
|T. HALK BANKASI
|-14,53
|-28,61
|DERIM
|DERİMOD
|-14,51
|-23,46
|BLCYT
|BİLİCİ YATIRIM
|-14,44
|-32,03
|KRDMD
|KARDEMIR (D)
|-14,44
|-14,21
|CRFSA
|CARREFOURSA
|-14,39
|-27,35
|KERVT
|KEREVİTAŞ GIDA
|-14,39
|-23,21
|ENKAI
|ENKA INSAAT
|-14,34
|-18,45
|IHEVA
|İHLAS EV ALETLERI
|-14,29
|-27,64
|IHGZT
|İHLAS GAZETECİLİK
|-14,29
|-20,83
|ISFIN
|IS FIN.KIR.
|-14,24
|-27,3
|ARDYZ
|ARD BILISIM TEKNOLOJİLERI
|-14,19
|-23,82
|BRKVY
|BİRİKİM VARLIK YONETIM
|-14,17
|-36,92
|LIDFA
|LİDER FAKTORING
|-14,14
|-34,4
|VAKBN
|VAKIFLAR BANKASI
|-13,96
|-27,78
|HATEK
|HATAY TEKSTİL
|-13,86
|-26,82
|HLGYO
|HALK GMYO
|-13,83
|-31,23
|YAYLA
|YAYLA EN. UR. TUR. VE INS
|-13,77
|-27,52
|AVTUR
|AVRASYA PETROL VE TUR.
|-13,74
|-22,19
|ORCAY
|ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
|-13,71
|-25,73
|DESA
|DESA DERI
|-13,7
|-24,95
|INFO
|INFO YATIRIM
|-13,68
|-25,52
|MIATK
|MIA TEKNOLOJİ
|-13,62
|-25,04
|KLMSN
|KLIMASAN KLIMA
|-13,59
|-22,66
|PENTA
|PENTA TEKNOLOJİ URUNLERI DAGITIM
|-13,59
|-27,6
|AGHOL
|ANADOLU GRUBU HOLDİNG
|-13,45
|-22,84
|GWIND
|GALATA WIND ENERJİ
|-13,45
|-26,65
|CMBTN
|ÇİMBETON
|-13,44
|-26,38
|GARAN
|GARANTİ BANKASI
|-13,42
|-26,34
|SAYAS
|SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ
|-13,4
|-24,4
|DITAS
|DİTAŞ DOĞAN
|-13,36
|-23,14
|MAALT
|MARMARİS ALTINYUNUS
|-13,3
|-17,49
|ATATP
|ATP BİLGİSAYAR
|-13,28
|-23,11
|KAREL
|KAREL ELEKTRONİK
|-13,26
|-34,85
|KMPUR
|KIMTEKS POLIURETAN
|-13,14
|-22,71
|ANSGR
|ANADOLU SİGORTA
|-13,13
|4,42
|KRONT
|KRON TEKNOLOJİ
|-13,09
|-37,97
|SONME
|SONMEZ FILAMENT
|-13,08
|-23,6
|VBTYZ
|VBT YAZILIM
|-13,07
|-11,25
|IZMDC
|İZMİR DEMIR ÇELİK
|-12,98
|-20,25
|VANGD
|VANET GIDA
|-12,95
|-24,96
|KFEIN
|KAFEIN YAZILIM
|-12,94
|-19,1
|CEOEM
|CEO EVENT MEDYA
|-12,93
|-2,85
|OZKGY
|OZAK GMYO
|-12,91
|-33,62
|ANHYT
|ANADOLU HAYAT EMEK.
|-12,88
|-19,72
|AKSEN
|AKSA ENERJİ
|-12,75
|-27,88
|ALKA
|ALKIM KAĞIT
|-12,72
|-25,53
|ESCOM
|ESCORT TEKNOLOJİ
|-12,63
|-22,78
|MNDRS
|MENDERES TEKSTİL
|-12,54
|-30,78
|ULUFA
|ULUSAL FAKTORING
|-12,45
|-45,66
|KAPLM
|KAPLAMIN
|-12,38
|-20,26
|KARTN
|KARTONSAN
|-12,35
|-22,66
|SEGYO
|ŞEKER GMYO
|-12,33
|-35,6
|BRYAT
|BORUSAN YAT. PAZ.
|-12,28
|-25,73
|MSGYO
|MISTRAL GMYO
|-12,27
|-26,14
|EYGYO
|EYG GMYO
|-12,26
|12,46
|SAFKR
|SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
|-12,19
|-23,78
|TGSAS
|TGS DIS TICARET
|-12,19
|-26,69
|KRDMA
|KARDEMIR (A)
|-12,14
|-14,92
|KLSYN
|KOLEKSIYON MOBILYA
|-12,12
|-24,28
|AGESA
|AGESA HAYAT EMEKLILIK
|-12,1
|-22,4
|KRGYO
|KÖRFEZ GMYO
|-11,99
|-22,94
|ZRGYO
|ZİRAAT GMYO
|-11,9
|-27,06
|QUAGR
|QUA GRANITE HAYAL YAPI
|-11,88
|-19,25
|AZTEK
|AZTEK TEKNOLOJİ
|-11,85
|-27,91
|TTKOM
|TURK TELEKOM
|-11,85
|-15,42
|EGPRO
|EGE PROFİL
|-11,81
|-28,99
|VESTL
|VESTEL
|-11,76
|-20,55
|YKBNK
|YAPI KREDİ BANK.
|-11,75
|-29,92
|IHLGM
|İHLAS GAYRİMENKUL
|-11,71
|-23,44
|ALGYO
|ALARKO GMYO
|-11,65
|-31,38
|TATGD
|TAT GIDA
|-11,61
|-28,76
|VAKFN
|VAKIF FIN. KIR.
|-11,56
|-34,08
|YAPRK
|YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
|-11,45
|-23,74
|BAKAB
|BAK AMBALAJ
|-11,41
|-20,61
|KLGYO
|KILER GMYO
|-11,41
|-33,16
|GEREL
|GERSAN ELEKTRİK
|-11,4
|-14,67
|GRSEL
|GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
|-11,4
|-26,89
|EGEEN
|EGE ENDUSTRI
|-11,36
|-18,06
|ICBCT
|ICBC TURKEY BANK
|-11,35
|-23,44
|BMSCH
|BMS ÇELİK HASIR
|-11,34
|-23,2
|DENGE
|DENGE HOLDİNG
|-11,32
|-23,7
|KORDS
|KORDSA TEKNİK TEKSTİL
|-11,23
|-25,88
|PRKAB
|TURK PRYSMIAN KABLO
|-11,21
|-18,9
|DOBUR
|DOĞAN BURDA
|-11,17
|-17,81
|ECZYT
|ECZACIBAŞI YATIRIM
|-11,07
|-24,87
|KUTPO
|KÜTAHYA PORSELEN
|-11,06
|-24,96
|TRGYO
|TORUNLAR GMYO
|-11,04
|-20,75
|EUREN
|EUROPEN ENDUSTRI
|-10,9
|-19,6
|BASGZ
|BASKENT DOGALGAZ GMYO
|-10,87
|-25,35
|BRSAN
|BORUSAN MANNESMANN
|-10,87
|-25,36
|ACSEL
|ACIPAYAM SELULOZ
|-10,83
|-11,35
|YYAPI
|YEŞİL YAPI
|-10,76
|-10,76
|MRGYO
|MARTI GMYO
|-10,75
|-24,26
|EDATA
|E-DATA TEKNOLOJİ
|-10,69
|-29,25
|JANTS
|JANTSA JANT SANAYI
|-10,69
|-25,71
|BIOEN
|BIOTREND CEVRE VE ENERJİ
|-10,59
|-13,33
|ALCTL
|ALCATEL LUCENT TELETAŞ
|-10,47
|-24,85
|ISCTR
|IS BANKASI (C)
|-10,47
|-22,52
|RYGYO
|REYSAS GMYO
|-10,45
|-30,88
|IEYHO
|IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL.
|-10,38
|-24,77
|SANFM
|SANIFOAM ENDUSTRI
|-10,34
|-14,62
|EUHOL
|EURO YATIRIM HOLDİNG
|-10,27
|-3,83
|NUHCM
|NUH ÇIMENTO
|-10,27
|-23,26
|EGSER
|EGE SERAMİK
|-10,24
|-25,74
|MTRKS
|MATRIKS BILGI DAGITIM
|-10,23
|-23,48
|USAK
|UŞAK SERAMİK
|-10,22
|-26,64
|ALKIM
|ALKİM KIMYA
|-10,13
|-22,06
|CUSAN
|ÇUHADAROĞLU METAL
|-10,11
|-22,67
|DNISI
|DİNAMIK ISI MAKİNA YALITIM
|-9,94
|-23,33
|ANGEN
|ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ
|-9,76
|-29,72
|BOBET
|BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ
|-9,72
|-23,17
|TETMT
|TETAMAT GIDA
|-9,6
|-16,57
|SILVR
|SILVERLINE ENDUSTRİ
|-9,58
|-20,69
|DAGHL
|DAGI YATIRIM HOLDİNG
|-9,53
|-23,17
|AKENR
|AK ENERJİ
|-9,51
|-25,14
|SEKUR
|SEKURO PLASTİK
|-9,49
|-22,87
|AKBNK
|AKBANK
|-9,4
|-21,79
|MAVI
|MAVİ GİYİM
|-9,33
|-15,91
|DMSAS
|DEMISAŞ DÖKÜM
|-9,3
|-23,44
|AKGRT
|AKSİGORTA
|-9,2
|-19,18
|FLAP
|FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.
|-9,16
|1,91
|SKBNK
|ŞEKERBANK
|-9,16
|-18,95
|AKMGY
|AKMERKEZ GMYO
|-8,91
|-18,02
|CELHA
|ÇELİK HALAT
|-8,58
|-21,34
|INTEM
|INTEMA
|-8,54
|-22,26
|FORMT
|FORMET METAL VE CAM
|-8,47
|-19,91
|PAPIL
|PAPILON SAVUNMA
|-8,45
|-23,72
|OZGYO
|ÖZDERİCİ GMYO
|-8,4
|-27,65
|OZRDN
|ÖZERDEN PLASTIK
|-8,36
|-22,82
|TURSG
|TURKIYE SİGORTA
|-8,36
|-22,91
|BRISA
|BRISA
|-8,15
|-21,45
|AYCES
|ALTINYUNUS ÇEŞME
|-8,14
|-24,07
|AGYO
|ATAKULE GMYO
|-8,01
|-18,1
|EGEPO
|NASMED EGEPOL
|-8,01
|-18,47
|ASELS
|ASELSAN
|-7,82
|-8,84
|DGATE
|DATAGATE BİLGİSAYAR
|-7,79
|-24,24
|HUBVC
|HUB GİRİŞİM
|-7,75
|-23,21
|TAVHL
|TAV HAVALİMANLARI
|-7,72
|-16,05
|MZHLD
|MAZHAR ZORLU HOLDİNG
|-7,65
|-15,69
|VAKKO
|VAKKO TEKSTİL
|-7,62
|-20,28
|GSDDE
|GSD DENIZCILIK
|-7,48
|-25,93
|GZNMI
|GEZINOMI SEYAHAT
|-7,39
|-22,79
|IZINV
|İZ YATIRIM HOLDİNG
|-7,31
|-16,74
|ESEN
|ESENBOĞA ELEKTRIK
|-7,26
|-21,98
|MARKA
|MARKA YATIRIM HOLDİNG
|-7,25
|-27,09
|BIMAS
|BİM MAGAZALAR
|-7,23
|-11,65
|IDEAS
|İDEAL FINANSAL TEKNOLOJİLER
|-7,23
|-13,7
|SARKY
|SARKUYSAN
|-7,11
|-15,65
|YUNSA
|YÜNSA
|-7,03
|-23,05
|TMPOL
|TEMAPOL POLIMER PLASTIK
|-6,91
|-21,69
|VESBE
|VESTEL BEYAZ ESYA
|-6,91
|-4,52
|PAGYO
|PANORA GMYO
|-6,68
|-16,52
|KRVGD
|KERVAN GIDA
|-6,45
|-21,57
|TUREX
|TUREKS TURIZM TASIMACILIK
|-6,41
|-16,28
|CIMSA
|ÇİMSA
|-6,39
|-18,79
|GARFA
|GARANTİ FAKTORING
|-6,36
|-14,09
|DESPC
|DESPEC BİLGİSAYAR
|-6,35
|-19,75
|SMRTG
|SMART GUNEŞ ENERJİSI TEK.
|-6,35
|-15,66
|PETUN
|PINAR ET VE UN
|-6,33
|-21,29
|SNICA
|SANICA ISI SANAYI
|-6,29
|-10,82
|TSPOR
|TRABZONSPOR SPORTİF
|-6,27
|-18,96
|GEDIK
|GEDIK Y. MEN. DEG.
|-6,23
|-15,71
|OZSUB
|OZSU BALIK
|-6,23
|-12,02
|LOGO
|LOGO YAZILIM
|-5,85
|-13,97
|BEYAZ
|BEYAZ FILO
|-5,84
|7,53
|ENJSA
|ENERJİSA ENERJİ
|-5,76
|-18,21
|KLKIM
|KALEKIM KIMYEVI MADDELER
|-5,71
|-17,4
|ETILR
|ETILER GIDA
|-5,66
|-7,7
|PLTUR
|PLATFORM TURİZM
|-5,4
|-18,43
|MARTI
|MARTI OTEL
|-5,33
|-50,38
|RYSAS
|REYSAŞ LOJİSTİK
|-5,33
|-12,82
|ALARK
|ALARKO HOLDİNG
|-5,27
|-20,26
|PNLSN
|PANELSAN CATI CEPHE
|-5,21
|-23,64
|AHGAZ
|AHLATCI DOĞALGAZ
|-5,17
|-10,21
|IPEKE
|IPEK DOĞAL ENERJİ
|-5,16
|-8,61
|ESCAR
|ESCAR FILO
|-5,14
|-12,27
|HEKTS
|HEKTAŞ
|-5
|-18,72
|MPARK
|MLP SAĞLIK
|-4,78
|-14,78
|FADE
|FADE GIDA
|-4,45
|-17,41
|BAYRK
|BAYRAK TABAN SANAYİ
|-4,39
|-17,81
|KCAER
|KOCAER ÇELİK
|-4,33
|-17,01
|CCOLA
|COCA COLA İÇECEK
|-4,32
|-12,6
|DOAS
|DOĞUŞ OTOMOTIV
|-4,28
|-20,78
|TDGYO
|TREND GMYO
|-4,15
|-17,91
|BMSTL
|BMS BİRLEŞİK METAL
|-4,14
|23,84
|ATAGY
|ATA GMYO
|-4,09
|-12,75
|DGGYO
|DOĞUŞ GMYO
|-4,06
|-24,49
|BTCIM
|BATI CIMENTO
|-3,94
|-17,78
|TMSN
|TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
|-3,92
|-20,26
|EMKEL
|EMEK ELEKTRİK
|-3,87
|-29,23
|TSKB
|T.S.K.B.
|-3,79
|-12,81
|YGGYO
|YENI GİMAT GMYO
|-3,74
|2,91
|SEKFK
|ŞEKER FIN. KIR.
|-3,29
|-19,23
|SAHOL
|SABANCI HOLDİNG
|-3,24
|-11,72
|VERUS
|VERUSA HOLDİNG
|-3,1
|1,99
|MGROS
|MİGROS TICARET
|-2,82
|-12,96
|TLMAN
|TRABZON LİMAN
|-2,79
|-15,81
|BANVT
|BANVİT
|-2,7
|-12,9
|BOSSA
|BOSSA
|-2,52
|-17,66
|OSTIM
|OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
|-2,45
|-9,89
|ISBTR
|İŞ BANKASI (B)
|-2,42
|-6,3
|TOASO
|TOFAŞ OTO. FAB.
|-2,35
|-10,38
|SNGYO
|SİNPAŞ GMYO
|-2,21
|-10,92
|KOZAL
|KOZA ALTIN
|-2,2
|0,11
|BURCE
|BURÇELİK
|-2,04
|-11,84
|SISE
|ŞİŞE CAM
|-1,91
|-6,92
|AKCNS
|AKÇANSA
|-1,86
|-18,03
|TCELL
|TURKCELL
|-1,84
|-7,91
|PKART
|PLASTİKKART
|-1,77
|-18,11
|YGYO
|YEŞİL GMYO
|-1,75
|-15,58
|PKENT
|PETROKENT TURIZM
|-1,41
|-17,03
|ANELE
|ANEL ELEKTRIK
|-1,38
|-19,41
|ISGSY
|IŞ GİRİŞİM
|-1,3
|-17,74
|RAYSG
|RAY SİGORTA
|-1,25
|-14,35
|BURVA
|BURÇELİK VANA
|-1,15
|-19,77
|EREGL
|EREĞLI DEMIR ÇELİK
|-1,11
|-9,57
|LUKSK
|LÜKS KADİFE
|-1,03
|-10,81
|KONTR
|KONTROLMATİK TEKNOLOJİ
|-0,85
|-8,93
|OTKAR
|OTOKAR
|-0,82
|-8,92
|PSDTC
|PERGAMON DIS TICARET
|-0,77
|-20,48
|ASUZU
|ANADOLU ISUZU
|-0,73
|-30,85
|ISGYO
|İŞ GMYO
|-0,29
|-4,63
|ISDMR
|İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
|-0,19
|-4,88
|AKSA
|AKSA
|0,07
|-16,24
|FENER
|FENERBAHÇE FUTBOL
|0,08
|-18,31
|TTRAK
|TÜRK TRAKTOR
|0,25
|-14,11
|PEKGY
|PEKER GMYO
|0,32
|-10,76
|AYGAZ
|AYGAZ
|0,45
|-16,67
|GOLTS
|GÖLTAŞ ÇİMENTO
|0,66
|-16,95
|SAMAT
|SARAY MATBAACILIK
|0,69
|15,54
|KCHOL
|KOÇ HOLDİNG
|0,83
|-11,05
|SELEC
|SELÇUK ECZA DEPOSU
|0,92
|2,55
|ALBRK
|ALBARAKA TÜRK
|1,03
|-13,31
|ISMEN
|İŞ Y. MEN. DEG.
|1,09
|-17,29
|ADEL
|ADEL KALEMCİLİK
|1,2
|10,24
|DAGI
|DAGİ GİYİM
|1,46
|-6,7
|ARCLK
|ARÇELİK
|1,57
|-10,54
|BSOKE
|BATISÖKE ÇİMENTO
|1,85
|-2,99
|THYAO
|TÜRK HAVA YOLLARI
|1,91
|-6,04
|MAGEN
|MARGUN ENERJİ
|1,98
|-17,51
|BNTAS
|BANTAŞ AMBALAJ
|2,27
|-14,88
|ATEKS
|AKIN TEKSTİL
|2,29
|-13,03
|TSGYO
|TSKB GMYO
|2,32
|-8,32
|PRDGS
|PARDUS GİRİŞİM
|2,46
|-36,27
|BRKSN
|BERKOSAN YALITIM
|2,57
|-6,37
|YATAS
|YATAŞ
|2,63
|-6,93
|AVHOL
|AVRUPA YATIRIM HOLDİNG
|2,77
|-4,48
|OYYAT
|OYAK YATIRIM MENKUL
|2,8
|-6,47
|HTTBT
|HİTİT BİLGİSAYAR
|3,18
|-15,15
|KZBGY
|KIZILBUK GYO
|3,29
|-3,65
|HURGZ
|HÜRRIYET GZT.
|3,9
|-14,31
|RHEAG
|RHEA GİRİŞİM
|4,44
|-9,09
|SASA
|SASA POLYESTER
|4,55
|-2,22
|ERSU
|ERSU GIDA
|4,62
|-8,56
|OSMEN
|OSMANLI MENKUL
|4,71
|-7,65
|FROTO
|FORD OTOSAN
|5,47
|-3,59
|IZFAS
|İZMİR FIRCA
|6,05
|-1,36
|PEGYO
|PERA GMYO
|6,26
|-7,23
|ULAS
|ULAŞLAR TURIZM YAT.
|6,4
|-0,83
|PGSUS
|PEGASUS
|6,82
|1,08
|TEKTU
|TEK-ART TURIZM
|7,39
|-12,36
|KRSTL
|KRİSTAL KOLA
|7,91
|-10,8
|PINSU
|PINAR SU
|7,96
|-2,54
|EPLAS
|EGEPLAST
|8,2
|2,44
|IDGYO
|IDEALIST GMYO
|8,51
|1,42
|KOZAA
|KOZA MADENCİLİK
|8,6
|-7,51
|BFREN
|BOSCH FREN SISTEMLERI
|8,72
|27,07
|RALYH
|RAL YATIRIM HOLDİNG
|8,89
|1,37
|OYAKC
|OYAK ÇİMENTO
|9,19
|-4,81
|DOGUB
|DOĞUSAN
|9,35
|8,83
|SRVGY
|SERVET GMYO
|9,77
|21,73
|INVES
|INVESTCO HOLDİNG
|10,43
|23,07
|GENIL
|GEN ILAÇ
|10,72
|2,25
|SANKO
|SANKO PAZARLAMA
|10,97
|8,7
|IMASM
|IMAS MAKINA
|11,17
|23,84
|GSRAY
|GALATASARAY SPORTİF
|13,38
|17,83
|GESAN
|GİRİŞİM ELEKTRIK SANAYI
|14,27
|-7,51
|TUPRS
|TÜPRAŞ
|15,76
|8,63
|PRZMA
|PRİZMA PRESS MATBAACILIK
|17,09
|12,67
|KUYAS
|KUYAŞ YATIRIM
|17,84
|3,23
|BJKAS
|BEŞİKTAS FUTBOL YAT.
|18,17
|16,35
|DOCO
|DO-CO
|18,48
|15,59
|ARMDA
|ARMADA BİLGİSAYAR
|23,97
|67,54
|ULUSE
|ULUSOY ELEKTRİK
|25,22
|-6,94
|IHAAS
|İHLAS HABER AJANSI
|25,63
|31,97
|VKING
|VİKİNG KAĞIT
|26,91
|56,52
|PAMEL
|PAMEL ELEKTRİK
|26,94
|26,25
|KNFRT
|KONFRUT GIDA
|28,02
|20,19
|AKSUE
|AKSU ENERJİ
|28,71
|22,37
|KGYO
|KORAY GMYO
|29,67
|27,42
|GMTAS
|GİMAT MAGAZACILIK
|29,87
|52,93
|LIDER
|LDR TURİZM
|30,51
|28,34
|MRSHL
|MARSHALL
|35,63
|36,26
|SDTTR
|SDT UZAY VE SAVUNMA
|97,86
|139,31
|RODRG
|RODRİGO TEKSTİL
|164,6
|134,47
|ONCSM
|ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER
|176,14
|233,83
372 ŞİRKET KAYBETTİRDİ
Borsada bu süreçte hisselerim tamamı düşmedi. Son 1 haftada borsada 372 şirket yatırımcısına kaybettirirken 73 şirket yükseliş kaydetti. Haftalık olarak en fazla yükseliş Oncosem'de yaşandı. Bu firmayı yüzde 164.6 ile Rodrigo Tekstil ve yüzde 97.86'lık artış ile SDT takip etti.
2023 genelinde ise 42 şirket yükselirken 403 şirket yatırımcısına kaybettirdi.
DÜŞÜŞÜN ÇEŞİTLİ NEDENLERİ
Analistler Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş için çeşitli gerekçeler gösteriyor. Bunlardan en önemlisi geçen yıl yaşanan sert yükselişin ardından yatırımcının kâr satışına meyilli olması. Borsa İstanbul'a son 1 yılda 1.3 milyonu aşkın yeni yatırımcı gelirken yatırımcı sayısı da 4 milyonu aştı. Uzmanlar küçük yatırımcıların aşağı yönlü hareketlerde panik satışları yaptığını ifade ediyor. Algoritmik işlemlerin her geçen gün artan payı da satışları derinleştiriyor.
Bunun yanında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde ortak satışları da geçen yıla göre yükseldi.
Bunun yanında mevduat faizlerindeki yükseliş de risk iştahını kısıtlayıcı bir etken olarak öne çıkıyor. Bunun yanında yabancı takas oranı dün itibarıyla yüzde 29.5 ile tarihi düşük seviyelere yakın seyretse de seçim sürecinde olunması sebebiyle yaşanan siyasi belirsizliklerin özellikle yabancı yatırımcıyı satış yönlü teşvik ettiği belirtiliyor.
YORUMLAR