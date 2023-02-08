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Borsa neden düşüyor, ne oldu? 8 Şubat 2023 BIST100 Borsa kapandı mı?

Borsa İstanbul'da son dakika gelişmeleri gündemde. Borsa'da sert düşüş yaşanıyor. Hareketliliğin ardından yatırımcıların gözü Borsa İstanbul neden düştü sorusuna çevrildi. Düşüşün ardından Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi uygulandı. Devre kesici uygulanmasıyla Borsa kapandı mı sorgulaması hız kazandı. İşte 8 Şubat 2023 borsada son durum...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul yeni güne düşüşle başladı. Düşüşün ardından borsada devre kesici uygulandı. Olayların ışığında yatırımcılar "Borsa neden düştü, borsa kapandı mı?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte 8 Şubat 2023 Borsa İstanbul'da son durum...
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    BORSADA SERT DÜŞÜŞ!

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.

    İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    BORSADA İŞLEMLER DURDURULDU

    Son günlerde piyasanın gündeminde olan Borsada işlemlerin durdurulması konusunda Borsa İstanbul yönetimi adım attı.

    Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre pay piyasası ile vadeli işlem ve opsiyon piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verildi. Açıklama 11:01 itibariyle geldi.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    Borsa İstanbul'un açıklamasında borsanın ne kadar süreyle kapalı olacağı konusunda bir bilgi verilmedi.

    Borsanın açılış bölümünde hızlı bir satış dalgası görülmüş, önce yüzde 5'lik düşüşün ardından ilk devre kesici, sonrasında yüzde 7'lik düşüşün ardından ikinci devre kesici çalışmıştı. İkinci devre kesiciye kadar işlem hacmi 3,6 milyar TL oldu. BIST 100 endeksi 4 bin 200'ün altını görmüştü.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    AYI PİYASASINA GİRMİŞTİ

    Borsa İstanbul 100 endeksi 2 Ocak tarihindeki tepe seviyesinden yüzde 20 düşüş kaydederek Salı günü itibarıyla ayı piyasasına girmişti.

    Endeks salı günkü işlemlerde yüzde 5 ve yüzde 7 oranında düşüşlerle iki kez devre kesici çalışmasının ardından günü yüzde 8,6 kayıpla tamamlamıştı.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    Mart 2021’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydeden BIST 100, dünya genelinde de yıl başından bu yana en olumsuz performansa sahip öncü endeks konumunda.

    Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, borsada yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi günü kayıpları yüzde 1,35 ile sınırlı kalan endeks, salı günü uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla bu sert geri çekilmeyi yaşamıştı.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    DEPREMİN ARDINDAN BORSA İSTANBUL'DA ÖNLEMLER ALINDI

    10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından Borsa İstanbul'da çeşitli önlemler alındı.

    Pazartesi gününden itibaren açığa satışlar yasaklandı ve satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulaması devreye alındı. Dün ise depo şartı kaldırıldı.

    Borsanın açılmasıyla BIST 100'de beklendiği gibi düşüşler kaydedildi. Endeks pazartesi günü dalgalı bir seyir izlerken günü yüzde 1.35 düşüşle tamamladı. Dün ise satışlar derinleşti ve BIST 100 günü yüzde 8.62 düşüşle tamamlandı. Böylece endeksteki 2 günlük düşüş yüzde 9.8'i buldu.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    Borsa geneli satıcılı bir seyir izlerken çimento hisselerinde 2 gün üst üste tavan fiyatlara ulaşıldı.

    Dün yaşanan sert gerilemenin ardından bazı yatırımcılar yaşanan felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul'da işlemlerin kapatılması talebinde bulundu. Türkiye'yi derinden etkileyen 1999 depreminden sonra borsanın kapatıldığını hatırlattı.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    26 AĞUSTOS'A KADAR KAPATILDI

    17 Ağustos 1999'da salı günü sabaha karşı yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 26 Ağustos Perşembe gününe kadar kapatılmıştı. Yani toplamda 7 iş gününde borsada işlem yapılmamıştı.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    İLK GÜN SERT SATIŞ GELDİ

    İMKB 100 endeksi 16 Ağustos 1999'da günü 5.807 puandan tamamlamıştı. 26 Ağustos'ta işlemlerin açılmasıyla 1 günde yüzde 10.38 değer kaybetti ve 5.204 puana geriledi. 27 Ağustos Cuma günü ise gelen tepki alımlarıyla endeks yüzde 1.4 yükseldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle pazartesi günü işlem yapılmazken 31 Ağustos'ta İMKB 100 yeni bir satış dalgasıyla yüzde 4.91 geriledi. Endeks 2 Eylül'de yüzde 1.79, 3 Eylül'de yüzde 2.47, 6 Eylül'de ise yüzde 8.68 yükseldi.

    4 işlem gününde üst üste yükseliş kaydeden İMKB 100 böylece 6 Eylül 1999 itibarıyla 16 Ağustos'taki seviyesinin üzerine tırmanarak 5.824 puana çıktı. 26 Ağustos'taki sert düşüşün ardından kayıplarını 6 işlem gününde telafi etmiş oldu.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    DOLAR BAZINDA DÜNYADA EN ÇOK YÜKSELEN BORSA OLDU

    İMKB 100 yılın geri kalanını genel olarak yükselişle geçirirken 1999 yılını yüzde 485.4'lük yükselişle 15.209 puandan tamamladı. Dolar bazındaki getirisi de yüzde 242 oldu. Böylece İMKB o sene dolar bazında dünyanın en çok yükselen borsası oldu.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

    YATIRIMCILARIN YÜZDE 9.6'SI DEPREM BÖLGESİNDE

    MKK verilerine göre Ocak 2023 itibarıyla depremin etkilediği 10 ilde 381 bin 383 borsa yatırımcısı bulunuyor. Bu toplam yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde 9.6'sına tekabül ediyor. Bu illerde en fazla yatırımcı sayısı 111 bin 602 ile Adana'da bulunuyor. Adana'yı 60 bin 919 ile Hatay ve 49 bin 317 yatırımcıyla Gaziantep takip ediyor.
  • BORSA SON DURUM | Borsada işlemler durduruldu! 8 Şubat 2023 BIST Borsa İstanbul neden kapandı, neden düşüyor ve ne oldu?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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