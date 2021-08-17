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Borusan Otomotiv'in çatısı altında bulunan premium markalar arasından farklı kullanım tercihleri ve ihtiyaçlara uygun elektrikli ve hibrit modellerini esnek sürelerde kiralama imkanı sunan Borusan Otomotiv Premium, elektrikli otomobil sürüş deneyimini kolaylaştırarak sektörün elektrikli dönüşümüne katkı sunmayı da hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, BMW'nin 459 km menzil sunan modeli iX3, Jaguar'ın 0'dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşan ve 400 beygir güç üreten SUV modeli I-PACE, 35 dakikada yüzde 80 şarj edebilme kapasitesine sahip olan bataryalarıyla dikkat çeken MINI Electric Borusan Otomotiv Premium tarafından12-47 ay sürelerle kiralanabiliyor.

Öte yandan, Land Rover'ın amiral gemisi olan Range Rover modelinin 404 beygir güç üreten ve kablo ile şarj edilebilen hibrit versiyonuna da Borusan Otomotiv Premium kiralama ile ulaşılabiliyor.

Verilen bilgiye göre, Borusan Otomotiv Premium elektrikli tüm modellerin şarj işlemini kolaylaştıran Wallbox'u da kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Evde ya da işyerinde otomobillerin hızlı ve kolay şarj edilmesine imkan sunan Wallbox, Borusan Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği tüm elektrikli modeller ile birlikte kiralanabiliyor.

Elektrikli otomobil kiralayan müşteriler, yılda toplam 15 güne kadar olmak üzere aynı markanın tercih ettikleri içten yanmalı motora sahip bir modelini de ikame olarak ücretsiz kullanım hakkına sahip olabiliyorlar.