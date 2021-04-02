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HaberlerGündem3. SayfaCANİ... Don dakika: Boşanmak isteyen karısını 22 kez bıçakladı
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Bir koca dehşeti daha! Boşanmak isteyen karısını 22 kez bıçakladı

Tokat'ta, Samet A., babasına evine yerleşen boşanma aşamasındaki eşi Özlem A. barışmak için yanına gitti. Çıkan tartışmada bıçakla dehşet saçan Samet A., eşi Özlem A. ve kayınpederi Mehmet D.'yi bıçakladı. 22 yerinden bıçaklanan Özlem A. ağır yaralandı

CANİ... Don dakika: Boşanmak isteyen karısını 22 kez bıçakladı
Boşanmak isteyen karısını 22 kez bıçakladı
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İHA

Tokat'ta bir kişi boşanmak isteyen karısını 22 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

İHA'nın haberine göre olay, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Mehmet-Fadime Demirel çiftinin 6 çocuğunun en büyüğü olan Özlem A. (30) eşine boşanma davası açtı. Babasının evine yerleşen bir çocuk annesi, barışmak için gelen eşi Samet A.'nın (32) saldırısına uğradı. Samet A., eşi ile birlikte kayınpederini de bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 22 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Özlem A. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST

Olay yerinden kaçan şahısla babası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samet A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, babası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BENİ KURTARIN DİYE KIZIM TELEFON ETTİ'

Kulağı ve bacağından yaralanan baba Mehmet Demirel hastaneden taburcu oldu. 4 yıldır evli olan kızını yaklaşık 4 ay önce damadının evinden alarak kendi evine getirdiğini belirten baba Mehmet Demirel, yaşadığı dehşeti dile getirdi. Demirel, "Baba beni kurtarın diye kızım telefonu etti. Ben o zaman jandarmayla gittim kızımı kurtardım. Üç ayda bitti dördüncü ay oldu gerginlik devam ediyordu" dedi.

'22 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ'

Kızının bıçaklı saldırıda ağır yaralandığını belirten Demirel, "22 yerinden bıçaklamış iç organlarını haşat etmiş. Akciğere varana kadar, mideye gelmiş. Karaciğer hasarlı. Resmen kasıtlı yapmış yani. Benim yanıma barışa gelen adam silahlı, bıçaklı, tehditle gelme olmaz. Bir sürü genç kızlarımız ölüyor. Ben bir kız babası olarak devletimizin bu yeni yasalar çıkarmasını, daha ağır cezalar almasını istiyorum yani. Suçlu ağır cezayı alması lazım ki bu işi yapmasınlar bir daha. Yazık, günah. Genç kızlarımız bile bu olaylar yüzünden evlenmek istemiyor. Gençlerimiz bekar kalıyor bu yüzden. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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