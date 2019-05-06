Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Boston Senfoni Oda Orkestrası Garrick Ohlsson ile İş Sanat’ta

HABERTURK.COM

Piyanist Garrick Ohlsson ve dünyaca ünlü topluluk Boston Senfoni Oda Orkestrası, İş Sanat Konser Salonu'na konuk oluyor

Boston Senfoni Oda Orkestrası

İş Sanat Konser Salonu, 9 Mayıs Perşembe akşamı övgülerle bahsedilen piyanist Garrick Ohlsson ve dünyaca ünlü topluluk Boston Senfoni Oda Orkestrası’nı sahnesinde konuk ediyor.

1970 yılında Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nı kazandıktan sonra dünya çapında bir ün kazanan Amerikalı piyanist Garrick Ohlsson, ünlü Şilili piyanist Claudio Arrau'nun son dönemlerinde onun öğrencisi olma şansına erişerek yeteneklerini üst notalara taşımış bir isim olarak biliniyor.

Neredeyse tüm piyano literatürünü kapsayan zengin bir repertuvara sahip değerli piyanist, kariyerine 8 yaşında Westchester Konservatuvarı'nda başladı. Ardından New York'taki The Julliard School'a girmeyi başaran Ohlsson, önemli hocalardan aldığı derslerle müzik bilgisini geliştirdi. 1966'da İtalya'daki Busoni ve 1968'de Montreal'deki piyano yarışmalarındaki birincilikleri ile dünya çapında tanınan bir isim oldu.

Financial Times'ın "Piyanodaki hünerine eşdeğer ölçüde sıra dışı bir hafızaya sahip, Busoni'nin zorlu piyano konçertosunu notasız çalıyor" şeklinde övgüyle söz ettiği Ohlsson, 10 CD'den oluşan Beethoven sonatları kaydıyla Grammy de dâhil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Melbourne, Sydney, Yeni Zelanda Senfoni Orkestraları ile sık sık konserler veren efsane piyanist, Cleveland, Emerson, Tokyo Yaylı Dörtlüleri ile müzikal işbirlikleri gerçekleştirdi.

9 Mayıs'ta İş Sanat Konser Salonu'nda seyirci karşısına çıkacak Garrick Ohlsson'a Boston Senfoni Oda Orkestrası eşlik edecek. Yaylı ve üflemeli çalgılar grup şeflerinden oluşan Boston Senfoni Oda Orkestrası, tüm Avrupa, Japonya ve Güney Amerika'da konserler veren değerli bir topluluk. En İyi Oda Müziği Topluluğu Performansı kategorisinde Grammy'ye aday gösterilen orkestra, Ohlsson ile birlikte dinleyenlere Brahms’tan Barber’a kadar uzanan ilginç bir repertuvar sunacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ceylan Baksı Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANATCeylan Baksı Müzesi'nde
Haldun Taner'siz 33 yıl
KÜLTÜR-SANATHaldun Taner'siz 33 yıl
'Biz, Başka Yerde' Venedik Bienali'nde
KÜLTÜR-SANAT'Biz, Başka Yerde' Venedik Bienali'nde
Leyla Gencer anılacak
KÜLTÜR-SANATLeyla Gencer anılacak
Devrim Erbil'in 'Mavi'si İzmir'de
KÜLTÜR-SANATDevrim Erbil'in 'Mavi'si İzmir'de
'Resmin Yaşar Kemal'inden sergi
KÜLTÜR-SANAT'Resmin Yaşar Kemal'inden sergi
'Fırıncının Karısı' geliyor
KÜLTÜR-SANAT'Fırıncının Karısı' geliyor
Zeki Alasya marangozdu Devlet Sanatçısı oldu
KÜLTÜR-SANATMarangozdu Devlet Sanatçısı oldu
Devrim Erbil ve Onur Can Özdemir'in eserleri ABD'de
KÜLTÜR-SANATTürk sanatçının eserleri ABD'de
Nuh Tepesi'ne New York'ta 2 ödül
KÜLTÜR-SANATNuh Tepesi'ne New York'ta 2 ödül

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X