İş Sanat Konser Salonu, 9 Mayıs Perşembe akşamı övgülerle bahsedilen piyanist Garrick Ohlsson ve dünyaca ünlü topluluk Boston Senfoni Oda Orkestrası’nı sahnesinde konuk ediyor.

1970 yılında Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nı kazandıktan sonra dünya çapında bir ün kazanan Amerikalı piyanist Garrick Ohlsson, ünlü Şilili piyanist Claudio Arrau'nun son dönemlerinde onun öğrencisi olma şansına erişerek yeteneklerini üst notalara taşımış bir isim olarak biliniyor.

Neredeyse tüm piyano literatürünü kapsayan zengin bir repertuvara sahip değerli piyanist, kariyerine 8 yaşında Westchester Konservatuvarı'nda başladı. Ardından New York'taki The Julliard School'a girmeyi başaran Ohlsson, önemli hocalardan aldığı derslerle müzik bilgisini geliştirdi. 1966'da İtalya'daki Busoni ve 1968'de Montreal'deki piyano yarışmalarındaki birincilikleri ile dünya çapında tanınan bir isim oldu.

Financial Times'ın "Piyanodaki hünerine eşdeğer ölçüde sıra dışı bir hafızaya sahip, Busoni'nin zorlu piyano konçertosunu notasız çalıyor" şeklinde övgüyle söz ettiği Ohlsson, 10 CD'den oluşan Beethoven sonatları kaydıyla Grammy de dâhil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Melbourne, Sydney, Yeni Zelanda Senfoni Orkestraları ile sık sık konserler veren efsane piyanist, Cleveland, Emerson, Tokyo Yaylı Dörtlüleri ile müzikal işbirlikleri gerçekleştirdi.

9 Mayıs'ta İş Sanat Konser Salonu'nda seyirci karşısına çıkacak Garrick Ohlsson'a Boston Senfoni Oda Orkestrası eşlik edecek. Yaylı ve üflemeli çalgılar grup şeflerinden oluşan Boston Senfoni Oda Orkestrası, tüm Avrupa, Japonya ve Güney Amerika'da konserler veren değerli bir topluluk. En İyi Oda Müziği Topluluğu Performansı kategorisinde Grammy'ye aday gösterilen orkestra, Ohlsson ile birlikte dinleyenlere Brahms’tan Barber’a kadar uzanan ilginç bir repertuvar sunacak.